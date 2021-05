Las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid serán unas de las mayores bazas a conquistar por los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones de la región. El 4 de mayo, unos comicios tan disputados como polarizados serán los protagonistas de la política madrileña, en gran medida extrapolable a la nacional. ¿Pero qué hay de la periferia, de esas urbes en las que viven miles de habitantes? Los candidatos las visitan durante sus campañas, llenan pabellones, plazas, incluso ahora mucha gente se queda a sus puertas debido al control del aforo. ¿Realmente conocen las necesidades de la población de esa ciudad o solo buscan un voto más?

Fidel Gozalo Arranz es el presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés, municipio al sur de la región y que cuenta con más de 190.000 habitantes. Con 40 años en su haber, este leganense detalla la realidad que se vive en la ciudad. Su homólogo en Alcalá de Henares, Enrique Muela Martín, con 28 años de experiencia en la ciudad complutense, ubicada al sur de la Comunidad, también desgrana la situación en la histórica ciudad. ¿Comparten problemas? ¿Tienen las mismas necesidades?

Los barrios de Alcalá se mueven entre las grandes avenidas principales y las calles secundarias, más estrechas. La mayoría de ellos adolecen de una limpieza correcta, competencia del Consistorio y no de la Comunidad, e inciden en cierto incivismo por parte del vecindario. A diferencia del municipio del sur, Leganés tiene calles y aceras estrechas con pocas zonas verdes. "Siempre ha sido una ciudad dormitorio, actualmente su población está envejecida y casi un tercio es pensionista. Además, en los barrios creados en los años 50 y 60 lo único que primó es la especulación", aborda Gozalo.

Los barrios de la ciudad más antiguos están ocupados mayoritariamente por pensionistas

Él mismo indica que los barrios de la ciudad más antiguos están ocupados mayoritariamente por pensionistas y que más de la mitad son mujeres: "Aquí los alquileres son más bajos y hay más migrantes y es donde residen las vecinas y vecinos con menos recursos. El vecindario más mayor suele tener la vivienda en propiedad, pero las pensiones son bajas". El presidente de la Federación Comarcal de Asociaciones Vecinales de Alcalá de Henares incide en la clase media que predomina en la localidad, aunque en ciertas zonas sí se da una mayoría de clase baja y, en otras, alta.

El comercio de barrio en Leganés, tan necesario para crear un tejido social de calidad, se encuentra “prácticamente extinguido porque las grandes superficies han arruinado o no hacen viables las pequeñas tiendas”, en palabras del presidente de la Federación Local. En cambio, Muela indica que el comercio de proximidad sobrevive en la mayor parte de los barrios, aunque cada vez se imponen más las franquicias, grandes cadenas y centros comerciales.

Sanidad, educación y casas de apuestas

En cuanto a las necesidades, en Leganés adolecen de una mayor inversión tanto en sanidad como en educación: "Reivindicamos una ampliación del hospital Severo Ochoa y otro centro médico de media y larga estancia; hay barrios nuevos que no tienen ambulatorios, y los que existen necesitan dotación de personal y medios; pero también hay zonas que necesitan inversión en institutos nuevos o ampliaciones de los que ya hay", incide Gozalo.

En Alcalá, las necesidades se dirimen entre la formación para la población, sobre todo en nuevas tecnologías, acondicionamiento de los barrios, el sellado del vertedero al aire libre, aumento de la seguridad e iniciativas que saquen del centro los eventos culturales y los acerquen a los barrios periféricos. A todo ello se suma que decenas de jóvenes en La Garena tengan que ir al instituto en barracones debido al instituto que tras 20 años de demandas se encuentra a medio construir por problemas entre la Comunidad y la constructora, parafraseando a Muela.

"El paro supera el 13%, han aumentado en más de 20 las casas de apuestas", señala Gozalo

Las pocas alternativas de ocio sano es una de las principales necesidades en Leganés, aunque también se repite en otras zonas de la región madrileña. "El paro supera el 13%, tenemos pocos espacios verdes, han aumentado en más de 20 las casas de apuestas y no invierten en una movilidad sostenible", enuncia Gozalo. Muela, por su parte, recalca que la proliferación de casas de apuestas en barrios humildes también es una problemática que asola la ciudad alcalaína, a lo que se suman largas listas de espera para ser atendido por el médico de familia, la imposibilidad de acceder a servicios culturales y educativos de las zonas periféricas y la inseguridad de algunos barrios.

Ambas ciudades dieron por ganador al PSOE en las anteriores elecciones de mayo de 2019. Los socialistas consiguieron el 34,76% de los votos (32.465) en Leganés, seguidos por Más Madrid con el 16,03% (14.966 votos), Ciudadanos con el 15,61% (14.575 votos) y el PP, con el 15,14% (14.138 votos). Los dos últimos partidos más votados fueron Unidas Podemos con el 7,63% (7.123 votos) y Vox con el 6,71% (6.624 votos). Se abstuvieron 46.964 personas, 428 votaron nulo y otras 410 en blanco.

En el caso de Alcalá, el partido liderado por Ángel Gabilondo consiguió el 32,29% de los votos (28.584). Tras él, Ciudadanos con el 20,32% (17.985 votos), el PP con el 17,91% (15.854 votos) y Más Madrid con el 12,33% (10.913 votos). Vox obtuvo el 9,09% de los votos (8.045) y Unidas Podemos el 5,91% (5.236 votos). Las abstenciones llegaron a las 46.719 y los votos nulos y en blanco se situaron en los 434 y 424, respectivamente.



La pandemia cierra las tiendas de barrio

Preguntados por cómo ha afectado a sus ciudades la crisis sanitaria, el veterano leganense es tajante: "Más pobreza". En el caso de Alcalá, Muela expresa que algunas zonas se han visto más afectadas que otras a causa del alto número de convivientes que se ven obligados a compartir vivienda, lo que imposibilitaba aislar a uno de los residentes. A nivel global, adolecen una gran pérdida de empleos, que la atención sanitaria primaria se haya restringido casi únicamente a la vía telefónica, los recortes en sanidad, el agotamiento de los profesionales sanitarios y la falta de estos recursos, incluso el "abandono por parte de la Administración" en la zona de Puerta de Madrid.

Respecto a la crisis económica como consecuencia de la pandemia, el presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés concretiza que al haber aumentado el paro, redunda en que muchas tiendas de barrio están cerrando. "Otro apartado importante son las nuevas formas de comprar por Internet. Los pequeños negocios no pueden asumir esos cambios", desarrolla. En Alcalá, algunas zonas no han notado un aumento significativo del desempleo, pero porque ya era alto con anterioridad, apunta Muela.

El vecino complutense también expresa que una gran parte de la población se ha quedado en el paro, en otras zonas los ERTE y ERE están a la orden del día, incluso llega a decir que en el barrio del Chorrillo-Iviasa, "las empresas aprovechan la crisis para beneficiarse de las necesidades de las personas". En cuanto a La Garena, un lugar repleto de viviendas unifamiliares, cabe señalar que "aunque probablemente también hay personas que han estado en ERTE o incluso directamente al paro, es algo que no se exterioriza con facilidad".



La apuesta por lo público, la solución

El aumento de la inversión en sanidad y educación públicas son las demandas que desde Leganés transmitirían al ganador o ganadora de los comicios del próximo 4 de mayo, pero también residencias de ancianos, prevención de la violencia de género y que las necesidades básicas estén cubiertas por los servicios sociales. "Que reviertan la política de recortes en derechos sociales, sanitarios, económicos, educativos, y mayor atención y protección de las personas y familias vulnerables. Mejor reparto de los presupuestos comunitarios y mayor justicia social". Esa es una de las respuestas facilitadas por Muela referente al barrio alcalaíno de El Val en relación a lo que esperan del próximo presidente o presidenta de la Comunidad. Los demás barrios muestran su descontento con la baja inversión en sanidad pública y educación y reivindican el "compromiso con los barrios y sur problemas reales".

Muela reclama una mayor oferta de ocio y cultura fuera del casco histórico de la ciudad

El presidente de la Federación Comarcal de Alcalá de Henares reclama de forma general una mayor oferta de ocio y cultura fuera del casco histórico de la ciudad. De la misma forma, sus demandas se centran en la educación, tal y como inciden desde el barrio Puerta de Madrid: "Hay que evitar el cierre del Colegio Juncal, el Colegio Reyes Católicos y el IES Albéniz por parte de la Consejería de Educación", concretizan. La reparación y el cuidado de las calles y el mejoramiento de las zonas verdes son dos de las necesidades que se suman a otras reivindicaciones como, a medio plazo, el "soterramiento de la línea de ferrocarril a su paso por la ciudad, ya que se queda por el centro de la misma".

Gozalo considera que en Leganés la Comunidad de Madrid invierte menos que en otras zonas. ¿Por qué? "Una de las razones es que cuanto peor esté lo público más aumenta el negocio en lo privado", responde el vecino. Por parte de Alcalá estas son algunas de las respuestas de sus asociaciones vecinales: "Para la Comunidad somos una zona empobrecida de una ciudad grande, si ya le importa poco nuestra ciudad, ¿qué le va a importar un barrio humilde de gente pobre? Nada"; "no nos tienen en consideración porque quizá Madrid esté más interesado en satisfacer a poblaciones afines a su política"; "la Comunidad hace muchos años que no invierte en nada que no revierta a sus bolsillos"; "el abandono del barrio por parte de la Administración Pública es histórico y se remonta a más de una década". Además, todas las asociaciones vecinales de la ciudad complutense coinciden en que ninguno de los candidatos y candidatas electorales conocen su realidad.