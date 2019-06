Google 'celebró' los 50 años de los disturbios de Stonewall en Nueva York, que marcaron las manifestaciones del orgullo gay, con un 'doodle' (que no pudo verse en todo el mundo, claro). En esa misma línea —defiende la libertad de expresión salvo cuando es incómoda—, ha advertido a sus trabajadores que expresar cualquier protesta se considerará una violación del código de conducta de Google.

Según publica The Verge, los empleados de Google o YouTube (ambas pertenecientes a Alphabet) pueden protestar en las manifestaciones a título personal, pero no en nombre de la compañía; pero si alguno de ellos muestra un cartel o una camiseta sobre las últimas y controvertidas decisiones de YouTube (que considera que el acoso homófobo es 'libertad de expresión'), la compañía no lo tolerará.

Tal y como explica el citado medio especializado, esta respuesta de la compañía surgió en una conversación dentro de uno de los chats internos de la compañía, concretamente en el canal Gaylers (un grupo LGBTiQ de Google).

"Los empleados son libres de hacer cualquier declaración que quieran personalmente, fuera de la zona patrocinada por la empresa", dijo uno de los responsables de inclusión en el chat Gayglers. "Pero no se les permite aprovechar nuestra plataforma para expresar un mensaje contradictorio al que expresa Google".

Empleados de Google y YouTube en la marcha del orgullo de San Francisco en 2014. REUTERS

Recientemente, YouTube fue objeto de críticas tanto desde fuera como desde dentro de la compañía a consecuencia de la denuncia del acoso a periodista y youtuber latino Carlos Maza, conductor para el sitio Vox de una popular sección de vídeos llamada Strikethrough. Maza protestó por los constantes ataques de otro youtuber, Steven Crowder.

Crowder sacaba un vídeo cada vez que Maza hacía lo propio. En ellos, el primero (que cuenta con más de 3,2 millones de suscriptores) le dedicaba sistemáticamente una larga retahíla de insultos y mensajes discriminatorios, racistas y homófobos.

YouTube contestó a la denuncia de Maza reconociendo que el lenguaje de Crowder era "claramente hiriente", pero que "los vídeos, tal y como se publicaron, no violan las políticas" de uso de la plataforma. Un argumento que se suele usar también para amparar la difusión de ideas racistas, antifeministas y de odio.

"Como plataforma abierta, es crucial para nosotros permitir que todos expresen sus opiniones en el ámbito de nuestras políticas. Las opiniones pueden ser profundamente ofensivas, pero si no violan nuestras políticas permanecerán en nuestro sitio", dijo la compañía.

Ahora, según recoge The Verge, la decisión de anular una posible protesta es frustrante para algunos empleados, que la consideran especialmente irónica dada la dedicación de YouTube a la libertad de expresión.