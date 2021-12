Ya llegó la aprobación definitiva: los animales dejan oficialmente de ser considerados "cosas"

No hay que ser muy sensible para ver en la mirada de un perrete la alegría de ver a su dueña, o el terror que siente un cerdo que va a ser sacrificado, o la libertad de un caballo galopando campo a través. No hace falta ser buena persona, ni siquiera un ser piadoso, basta con ser humano.

El Congreso de los Diputados daba este jueves luz verde definitiva a la nueva normativa por la cual los animales dejarán de ser considerados "bienes inmuebles o cosas". Lean de nuevo; "bienes inmuebles o cosas". Llega tarde pero llega, en lo sucesivo serán (así lo dicta la ley) "seres sintientes".



La ley responde a una demanda social, a la creciente sensibilización de un país en el que uno de cada tres hogares posee un animal de compañía, pero donde persisten los casos de maltrato y abandono, con al menos 300.000 seres vivos que son desatendidos cada año, según los datos de la Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal.

Y claro que no ha sido fácil, claro que hay quienes siguen entendiendo a los animales como algo puramente utilitario. Sin ir más lejos, el lobby de la caza presionaba hace apenas unos días para seguir usando perros sin ningún tipo de control. Pero el cambio es imparable.