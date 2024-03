Lluvias, frío y viento: así se presenta la Semana Santa

GALICIA: Se espera un clima nuboso y cubierto, aunque se abrirán claros al final del día por el oeste. La lluvias irán en aumento a lo largo del día y no se descartan tormentas en el litoral.



Además, se esperan heladas débiles en zonas de montaña de Orense y del sur de Lugo y rachas de viento moderadas en prácticamente toda la comunidad.



PRINCIPADO DE ASTURIAS: El cielo también estará nuboso y cubierto dando pie a un descenso de las temperaturas, aunque se abrirán claros al final del día por el oeste. En cuanto a las precipitaciones, serán débiles, pero más probables y frecuentes por la tarde.



CANTABRIA: La comunidad sufrirán un descenso de las temperaturas con cielos nubosos y probables brumas y nieblas dispersas en zonas altas del interior al principio y final del día. Las lluvias se esperan débiles, aunque más frecuentes por la tarde.



EUSKADI: La jornada estará marcada por una bajada de las temperaturas y cielos nubosos con probables brumas y nieblas dispersas al principio y final del día. Las lluvias se esperan débiles, aunque más frecuentes por la tarde.



Además, se esperan vientos moderados que podrían ir en aumento en zonas altas de la mitad oriental.

CASTILLA Y LEÓN: Temperaturas bajas e intervalos de nubes altas que darán pie a precipitaciones en el sur y este, que pueden ir acompañadas de tormenta. Además, se esperan heladas débiles en zonas de montaña y vientos con rachas fuertes.

LA RIOJA: poco nuboso con intervalos de nubes altas tendiendo a nuboso o cubierto con chubascos, ocasionalmente con tormenta. La cota de nieve puede bajar al final a unos 1200 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas. Vientos variables flojos tendiendo a aumentar de sureste y sur, con rachas fuertes.

ARAGÓN: Se esperan precipitaciones generalizadas, que probablemente serán localmente persistentes en el tercio norte la segunda mitad del día. Las temperaturas también sufrirán un descenso generalizado.



CATALUNYA: Se esperan precipitaciones que podrían depositar barro e ir acompañadas de tormenta, especialmente en el litoral y el prelitoral. Se espera un descenso de las temperaturas, que podría ser localmente notable en la mitad oeste.

EXTREMADURA: La jornada estará marcada por fuertes rachas de viento, temperaturas en descenso notable y cielos nubosos con precipitaciones, más probables en el este y sur, donde podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales en las últimas horas del día. Además, existe probabilidad de calima y de heladas en Gredos.

COMUNIDAD DE MADRID: Las temperaturas mínimas se alcanzarán al final del día y no se descartan nieblas y bancos de niebla en zonas de sierra. En cuanto a las lluvias, se esperan chubascos generalizados, débiles o moderados, que podrían venir acompañados de tormentas ocasionales a partir de primeras horas de la mañana

CASTILLA-LA MANCHA: No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Se prevén lluvias y chubascos generalizados que avanzarán de norte a sur y no se descarta que sean localmente fuertes en sierras del sur, donde podrían venir acompañados de tormentas ocasionales a partir de primeras horas de la mañana. No se descarta calima, aunque es menos probable en el norte de Toledo y Guadalajara.



COMUNITAT VALENCIANA: Se prevén precipitaciones que podrán depositar barro y venir acompañadas de tormenta, especialmente en la mitad sur. No se esperan cambios en las temperaturas mínimas, pero las máximas irán en descenso.

REGIÓN DE MURCIA: Cielos muy nubosos con chubascos, más probables en el interior que, por la tarde, podrán ir ocasionalmente acompañados de tormentas y depósitos de barro durante la primera mitad del día. Además, se espera una calima, que tenderá a disiparse durante la mañana.



ILLES BALEARS: Cielos nubosos con precipitaciones ocasionales acompañadas de barro, sin descartar alguna tormenta. Las temperaturas sufrirán pocos cambios y el viento será moderado en general, con la excepción de algún intervalo fuerte en Ibiza y Formentera.

ANDALUCÍA: Cielos cubiertos con chubascos generalizados, ocasionalmente acompañados de tormentas y depósitos de barro durante la primera mitad del día, que pueden ser localmente fuertes o persistentes. La calima tenderá a disiparse a lo largo del día.



Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado y se esperan rachas muy fuertes de viento en la costa almeriense y el Estrecho.

CANARIAS: Predominarán los cielos nubosos en vertientes norte, donde son probables lluvias ocasionales durante la primera mitad del día, en especial en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.



Las temperaturas irán aumentando con el paso de la jornada. Ahora bien, en la provincia occidental se espera viento del norte ocasionalmente fuerte y, en cumbres centrales de Tenerife, habrá rachas muy fuertes de viento, que disminuirán por la tarde.