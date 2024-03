Un lobo asentado, un chacal dorado de paso y un lince en espera: los depredadores llegan al valle del Ebro

"Es una buena noticia que apunta a la restitución de las funciones ecológicas que realizan este tipo de animales, cuya dieta incluye conejos y roedores como los topillos. Si ha aparecido es porque se dan las condiciones ecológicas idóneas. Y demuestra que el medio natural en Zaragoza admite la presencia de chacales", describe Jorge Echegaray, ambientólogo y miembro del Departamento de Ecología Integrativa del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) que trabaja en la Estación Biológica de Doñana.

Se refiere a la primera localización de un ejemplar de chacal dorado con vida en la península ibérica, captada el pasado 24 de febrero por una cámara de fototrampeo, tal y como adelanta Galemys, la revista oficial de la Secem (Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos), en el Galacho de Juslibol, un bosque de ribera del Ebro situado en la zona noroeste de Zaragoza.

El antecedente más próximo de la presencia del chacal dorado en España está datado en enero del año pasado, cuando otro ejemplar murió atropellado en una carretera de Álava.

"Se grabaron tres vídeos durante una sola noche y con pocos segundos de diferencia, lo que hace pensar que se trataba de un único animal", explican Adrián Royo-Vicente y Francisco José García en su artículo en Galemys, en el que anotan que "la identificación de la especie fue confirmada por todos los especialistas consultados, por lo que sería el segundo registro de presencia de chacal dorado en la península ibérica, y el primero de un ejemplar vivo".

El avistamiento llega medio año después de la confirmación oficial de que las poblaciones de lobo ibérico y alpino han contactado en el Bajo Aragón, donde conviven un macho alpino y una hembra ibérica, y cuando apenas han pasado tres desde que el Gobierno de Aragón activó los trámites para la reintroducción (esta artificial) del lince en la comunidad.

Las amplias distancias de los eventos de dispersión

El espacio natural del chacal dorado se localizaba hasta hace unas décadas al este de los Balcanes y el Cáucaso y en Asia, aunque en los últimos años ha comenzado a expandirse hacia el este y en la actualidad tiene poblaciones estables en 20 países europeos y ha sido objeto de localizaciones puntuales en otros trece.

Francia se encuentra entre estos últimos, mientras que Italia sería, salvo error u omisión, el país más próximo al Pirineo con poblaciones estables y de capacidad reproductora, aunque eso no significa que el avistado en Zaragoza deba proceder de ninguno de los dos.

"Lo que ocurre es que la fauna se mueve, y, de hecho, se movería mucho más si el hombre no la matara por mucho que tengamos el sesgo de que no lo hace, salvo las aves, o de que lo hace como mancha de aceite, con poblaciones que se expanden. Pero eso no es así", señala Echegaray.

"A veces tenemos la impresión de que detrás de los eventos de dispersión está la mano del hombre, cuando algunos animales los realizan de grandes distancias", añade, mientas recuerda la detección en el Pirineo de Lleida de un lobo de origen alemán que había recorrido 1-240 kilómetros desde su zona de origen, en el desplazamiento más largo documentado para esta especie.

"Lo más probable es que se trate de un evento de dispersión" tras un recorrido de cientos de kilómetros, más de exploración que direccionales, y el sorteo de un sinfín de barreras ecológicas como carreteras, vías férreas o embalses que fragmentan el territorio, indica el ambientólogo, que hace hincapié en que la detección de ese ejemplar "no significa que en España haya una población críptica de chacales dorados". Ni tampoco que se vaya a afincar donde ahora ha sido avistado.

"Viene a cubrir un hueco ecológico"

El chacal, con un tamaño entre el del lobo y el del zorro, una dieta omnívora que puede incluir carroña y una técnica de caza oportunista, se adapta a un amplio tipo de hábitats que incluye bosques, estepas y zonas agrarias aunque prefiere áreas de menos de 600 metros de altitud, cercanas a cursos de agua, en las que no haya presencia de lobos o esta sea baja y donde no nieve.

"El lobo los desplaza o los controla numéricamente. El chacal tiende a evitarlo", apunta Echegaray, para quien la detección en Zaragoza "es una buena noticia que parece indicar que viene a cubrir un hueco ecológico".

La ocupación de ese hueco puede tener efectos secundarios en las superpoblaciones de otros animales como el conejo y el topillo que se dan en varias zonas de la comunidad y que están provocando elevados daños en las explotaciones agrícolas, de modo similar a lo que ocurre con las amplias cabañas de jabalíes, ciervos y corzos en las áreas con presencia de osos y/o lobos.

"En la cordillera Cantábrica está ampliamente documentada la actividad depredadora del oso sobre todo tipo de ungulados", de manera similar a lo que ocurre con el lobo o el lince, anota Echegaray, quien explica que una de las funciones ecológicas de los grandes depredadores "consiste en regular la población de ungulados".

"Ojalá hubiera en el Pirineo más osos y más lobos haciendo eso, porque la caza humana no es eficiente para el control de esas poblaciones, a las que en ocasiones desestructura para acabar provocando explosiones demográficas", indica, en referencia a la reciente filmación de un oso cazando un jabalí en Baish Aran (Lleida), en un episodio que está investigando el Conselh Generau de Aran.

Un depredador de especies consideradas plagas en la agricultura

Sin embargo, todo apunta a que, de producirse más avistamientos de chacales dorados en Aragón o en otras comunidades, lo previsible sería el inicio de una tormenta política y mediática como la que viene acompañando a la reintroducción del oso y a la llegada espontánea del lobo.

Sin embargo, se trata de una especie incluida en el Anexo 5 de la Directiva de Hábitats de la UE, en el que se incluyen las especies de interés comunitario "cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión".

"Es una especie protegida, y por lo tanto requiere medidas de protección", explica el ambientólogo.

Resulta obvio que, de consolidarse su presencia, el chacal se uniría al zorro y a las aves rapaces en el grupo de principales depredadores, y al mismo tiempo controladores demográficos, de especies como el conejo y el topillo que en determinadas zonas del país están declaradas como plagas.

La "elevada capacidad para recorrer grandes distancias durante la dispersión", su "plasticidad ecológica" y "los cambios ambientales generados por el cambio climático" parecen "pronosticar que en los próximos años las áreas con condiciones climáticas semejantes a las del actual núcleo de distribución del chacal dorado en Europa oriental irán expandiéndose hacia el norte, centro y sur de Europa", expone Galemys.

Los expertos "identifican zonas de alta adecuación en el noreste y centro de la península ibérica" para esta especie "en un escenario de cambio climático", añade, lo que "sin duda" sitúa al chacal dorado como "una especie colonizadora que supondrá un nuevo reto para los responsables de la gestión de la biodiversidad en todos los países de Europa continental en un futuro no demasiado lejano, y también en España".