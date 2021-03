Spin Food, el nuevo supermercado ecológico online al margen de los plásticos

El uso del plástico lleva extendido desde que recordamos. Casi todos los artículos que nos rodean lo incluyen en mayor o menor medida y, tras su vida útil, la mayoría de esos plásticos se camuflan en el medio ambiente y lo contaminan, especialmente los mares. Entre el 15% y el 40% del plástico que se produce en el mundo cada año acaba en el entorno marino, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que apunta que más de ocho millones de toneladas de plástico sin control se integran anualmente en el medio ambiente.



Los plásticos inciden directamente sobre la salud de los ecosistemas acuáticos y las especies que moran en ellos. Van fragmentándose hasta reducirse a microplásticos que atraen y acumulan sustancias tóxicas altamente contaminantes, y provocan a las especies bloqueos gastrointestinales y alteraciones en sus patrones de alimentación y reproducción, que se transfieren a lo largo de la cadena alimentaria hasta llegar a nuestros platos.



Por eso velar por la salvaguarda del planeta es labor de todos, sobre todo de los gobiernos y las administraciones, pero hay quienes desde su origen han decidido ir por delante en su afán por ganarle la partida a los plásticos que asolan la Tierra.

Sin plásticos por conciencia

Es el convencimiento de Spin Food desde su nacimiento, en septiembre de 2020. Este nuevo supermercado online ecológico y sin plásticos es una tienda de alimentación en Internet que ofrece productos ecológicos certificados de la mejor calidad, procedentes de comercio justo y sin ningún tipo de envase plástico que pueda contaminarlos o acabar incidiendo sobre el medio ambiente. Al no incluir ese material en el empaquetado de los alimentos, éstos quedan completamente preservados.

Greenpeace asegura que cada año se deposita en los mares el equivalente en basura a 1.200 veces el peso de la Torre Eiffel. — John Cameron / Unsplash

Spin Food nace para cambiar la forma de consumir y, sobre todo, con el objetivo de facilitar la compra de alimentación sin residuos. Antes de su llegada, solo había una forma de comprar sin plástico, y pasaba por acudir a la tienda de barrio para adquirir los artículos al peso. Pero no todos tenemos una tienda de barrio cerca ni tiempo para realizar una compra sostenible con envases propios. Por eso el nuevo supermercado online es la mejor opción para los que hasta ahora utilizaban su vehículo personal para desplazarse a un supermercado o gran superficie donde, además, únicamente encontraban algunas referencias a granel y la mayoría envasadas en plástico.

Así funciona

Spin Food está concebido como un supermercado ecológico online con todas las garantías. Desde el mismo momento de la compra, el cliente tiene acceso a toda la información sobre lo que ha adquirido:



• Desglose del producto.

• Importe en consigna por envases.

• Cuantía de los gastos de transporte, en caso de haberlos.

• La cantidad de plástico que se ahorra al planeta con esa compra.



La empresa prepara minuciosamente los pedidos en 24 horas y los sirve a domicilio en otras 24 (fines de semana excluidos) en toda la Península y Baleares, utilizando siempre elementos reciclados y reciclables: cartones, protecciones, etiquetas, precintos de calidad… Todos los alimentos de Spin Food son ecológicos, están libres de plásticos y la mayoría son veganos.



Puedes comprar pagando una consigna y devolviendo los envases, o bien recibir los productos en bolsas de papel. Retornas los envases (te devuelven el dinero de la consigna por ellos) o los reciclas en el contenedor adecuado. La empresa limpia e higieniza los envases que recoge de los domicilios para seguir dándoles uso con total seguridad.

Máxima certificación

El sistema de envasado Spin Food es sostenible y flexible con la finalidad de adaptarse a las necesidades de cada hogar y facilitar la reducción de residuos:

El sistema de envasado Spin Food es sostenible y flexible con la finalidad de adaptarse a las necesidades de cada hogar y facilitar la reducción de residuos. — Spin Food

Retornable: Los envases de vidrio son 100% reciclados y reciclables. Este formato brinda la posibilidad de una compra de alimentación 100% Zero Waste. Todos los envases están sujetos a una consigna que va de 0,02 euros a 3,5, información que está indicada en la ficha de cada producto, y los envases se incorporan automáticamente al elegir el alimento en ese soporte. En todo caso, no es obligatorio retornar el envase. Si éste se devuelve, se recupera la consigna íntegra y de no ser así es como haberlo comprado.



Reciclable: Todos los alimentos a granel están disponibles también en envase reciclable, al mismo precio por kilo que en el caso del retornable. El material para el envasado reciclable principal es el papel, aunque unas referencias mínimas se envasan en PLA para garantizar la preservación de la calidad de los alimentos grasos u oleicos. El PLA se deriva de materias primas naturales y renovables, como el maíz, y pertenece a los poliésteres como un polímero sintético. El utilizado por Spin Food conlleva la máxima certificación, la Din Certco. Es tanto biodegradable como compostable y ha de depositarse en el contenedor marrón de materia orgánica.



Combinable: Otra de las prioridades de Spin Food es poner las cosas fáciles. Por eso ofrece alternativas y flexibilidad. Los envases reciclables pueden devolverse en un plazo de hasta dos meses desde la fecha de compra e igualmente pueden usarse para rellenar otros envases retornables de los que ya se disponga. Ambos envasados pueden combinarse para encontrar la forma más cómoda según las necesidades de cada hogar.

La bolsa Spin Food

Así cada comprador puede optar entre reutilizar o reciclar. Los que escojan la primera opción recibirán sus alimentos en la bolsa Spin Food, pensada para el retorno, elaborada con materiales reciclados y con un uso estimado en más de 100 veces. Se recogen en la dirección indicada por cada cliente y el precio de transporte lo comparten Spin Food y el comprador, que invierte así 6 euros para retornar envases de distintos pedidos cada dos meses. Es decir, una compra 100% Zero Waste implica una inversión de solo 30 euros anuales.



En cuanto Spin Food recupera los envases, éstos pasan a la sala de limpieza e higienización y la empresa reembolsa el importe íntegro, por lo que se amortizan de sobra esos 30 euros anuales con el retorno del importe de los envases, y gracias al ahorro que supone comprar un 10% a 15% más bajo que en otros supermercados ecológicos.

Spin Food, el nuevo supermercado ecológico online al margen de los plásticos. — Spin Food

Pagas entre un 10% y un 15% menos

En Spin Food tienen muy claro que solo debemos consumir de manera responsable. Por ello, al igual que no incentivan las compras innecesarias, la primera medida adoptada desde el origen es no plantearse envases de plástico en sus alimentos, ya que la mejor forma de no exponer al medio ambiente a los plásticos es reutilizarlos.



También reciclar es fundamental, aunque debe ser en última instancia, cuando los envases ya no pueden ser reutilizados y se acercan al final de su vida útil. Spin Food dispone de alimentos envasados por sus proveedores, como las conservas y bebidas, pero les devuelve los envases para que los reutilicen y los propios son higienizados y limpiados con un exclusivo sistema que garantiza la seguridad alimentaria.



Con estas exigencias que la propia empresa se marca, podría pensarse que comprar en Spin Food sale más caro, pero no es así, al contrario. El precio de la cesta de compra en el nuevo supermercado es entre un 10% y un 15% más bajo que en otras tiendas con alimentos ecológicos.

Pensando en todo

Spin Food colabora con las principales empresas transportistas nacionales, las de mayores volúmenes de entrega y que disponen de rutas establecidas a diario. Así comparte transporte con otros paquetes que van a salir ese día y suprime el kilometraje de la última milla con la recogida en el punto de entrega. Se optimizan las rutas de transporte para generar el mínimo impacto ambiental.



Como el supermercado online no realiza un desplazamiento expreso para cada paquete, la emisión de CO2 se torna mucho más baja. Por ello esta tienda es la mejor aliada a la hora de realizar una compra de despensa completa de forma cómoda, sencilla, segura y saludable, y sin generar residuos ni emisiones adicionales. La misión de la empresa es lograr que todo el mundo pueda comprar zero waste, ecológico, lo más económico posible y con la máxima comodidad.

A salvo de intolerancias y alergias

El nuevo supermercado ecológico online quiere garantizar la seguridad alimentaria de todas las personas, especialmente de las que se ven afectadas por intolerancias y alergias alimentarias. Por este motivo, se marca desde su inicio una serie de medidas de obligado cumplimiento:



• Almacena todos los alimentos con alérgenos en cámaras independientes con sus propias herramientas, donde se envasan y se sellan para conducirlos a la zona de embolsado para cada cliente.

• Realiza analíticas aleatorias mensuales en alimentos también escogidos de manera aleatoria de cada sala, para garantizar que se preserva la seguridad alimentaria y no se ha producido una contaminación cruzada.

• Limpia los envases con un sistema de alta presión, higieniza con un proceso de alta temperatura y desinfectan con productos alcalinos.

• Realiza analíticas en envases higienizados para asegurar que la seguridad alimentaria se mantiene en todo momento.



Spin Food ha llegado para ser el supermercado ecológico online de referencia para todos, por supuesto también para los celíacos. Por fin todas las personas pueden consumir alimentos ecológicos a granel libres de plásticos con total seguridad, y recibirlos cómodamente en su domicilio con la garantía de que esa compra va a ser buena para el planeta, para la salud y para el bolsillo.



Luis M. García