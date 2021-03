El Consejo de Informativos de RTVE criticó en un manifiesto que leyó este lunes en el Senado que en la elección de los consejeros de Administración de RTVE hayan primado "las filias políticas por encima del talento". "Reproducir el sistema clásico de cuotas políticas es un insulto: un insulto a la inteligencia y un insulto a las diferentes instituciones y organismos que cada cual representa", denuncia el manifiesto.

No entiende este Consejo que "esquemas que deberían haber sido ya superados vuelven a reproducirse: cada partido acepta a los candidatos del otro para que los otros acepten a los suyos, sin tener en cuenta que, si la transformación digital ya era inaplazable en 2019, después de la pandemia es una cuestión de supervivencia".

Por esto incide en que "RTVE solo sobrevivirá con una transformación digital exitosa. El público busca noticias rápidas y veraces, contenido educativo y entretenimiento de calidad. Necesitamos profesionales al frente de RTVE que entiendan esta nueva era, que con el tiempo obligará a transformar nuestra propia estructura".

"Necesitamos gente del presente con mérito y capacidad y no gente del pasado, con amigos y contactos. Primar las filias políticas por encima del talento nos pasará factura, no lo duden, no solo en RTVE. Al fin y al cabo, la gestión de la tele, la radio, la web, la orquesta y el coro públicos no son más que un reflejo de este país en el que a día de hoy pasa el nepotismo por delante de los conocimientos", alertan.

"Nos jugamos la democracia en unos tiempos donde la propia verdad está en disputa y el nivel de fiabilidad de un país puede depender de un ejército de 'bots' en Twitter. Les pido, en nombre de los Consejos de Informativos, que aseguren que quienes estén en RTVE sean los mejores y los más capaces. Suelten amarras políticas, señorías. RTVE se juega como nunca su futuro y no podemos perder esta oportunidad. Quizás sea la última", concluye el manifiesto.

Una Corporación en la que "habite la discrepancia"

La periodista María Consuelo Aparicio, futura consejera de RTVE según el acuerdo al que han llegado entre el Gobierno y el PP en esta materia, ha defendido en el Senado la necesidad de que la Corporación sea vista de nuevo por los ciudadanos como "el medio de todos" y como "clave" para conseguirlo ha señalado la creación de una entidad en la que "habite la discrepancia" y se "renuncie al fanatismo y a la animadversión del contrario".

Aparicio ha comparecido, junto a otros aspirantes que se presentaron al concurso público para renovar la dirección de RTVE, ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara baja en donde, ante la presidenta del Senado, Pilar Llop, ha defendido su candidatura al Consejo. En su intervención ha explicado que esta Corporación que ella defiende se consigue a través de "la ley", ya que estas prácticas se recogen en "los estatutos de formación del profesional audiovisual, en los comités de informativos, los códigos deontológicos, las convicciones profundas y la honestidad profesional".

A su juicio, "solo hace falta creer" en la norma y tener "compromiso y responsabilidad para aplicarlas y defenderlas", así como "sentirse cómodo en lo que significa trabajar en un medio público".

Respeto a las ideas democráticas

En este sentido, ha señalado que RTVE no debe ser "un ente aislado" y debe someterse al "juicio y escrutinio" de los ciudadanos como "antídoto" para diluir "las presiones" que llegan "desde el Gobierno de turno" o "desde otros agentes sociales que ejercer su propio control". "Creo que ese cruce de presiones produce el deterioro del producto informativo", ha declarado. Aparicio ha recordado que la Corporación se debe al respeto a todas ideas democráticas, a la proporcionalidad de los representantes públicos y las expresiones culturales.

Además, ha defendido que "todos los conflictos deben tener cabida". También destaca la responsabilidad del ente como "la defensa del Estado de derecho" y entiende que "no debe ser neutral ante ideas de agresión, terrorismo o racismo". Ella ha sido una de las pocas comparecientes que no se ha pronunciado sobre la decisión del PSOE y PP de pactar los nombres elegidos para formar el Consejo de Administración de RTVE, tres años después de que se iniciara el proceso de concurso público.

La mayoría de los aspirantes que han hablado este lunes en el Senado han explicado que su presencia en la Cámara baja es por "respeto a las instituciones públicas" y "a los ciudadanos" que representan los cargos públicos en el Parlamento.