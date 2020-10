La exportación de ganado a países de Oriente Próximo vuelve a estar manchada de sangre. Así lo ha denunciado Igualdad Animal y otras organizaciones animalistas en una investigación publicada este martes sobre el maltrato que sufren los animales –bovinos y ovinos– que son trasladados en barcos desde el sur de España hasta el Líbano, donde se sacrifican en mataderos que incumplen con las normativas de bienestar animal dictados por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés).

La ONG española, que se apoya en el informe Animals Internacional y Animal Welfare Foundation, explica que durante el verano de 2020 se han transportado cerca de 346.000 animales a los países de Oriente Próximo y del Norte de África en unas condiciones de hacinamiento y brutalidad. "Muchos de estos viajes no deberían haberse autorizado por superar las temperaturas máximas establecidas en la normativa europea", explican.

Han indicado que en los puertos de Cartagena y Tarragona "los operarios recurren a la violencia para obligar a los animales a moverse". Además, detallan que las prácticas para su manejo "incumplen" las reglas de la Unión Europea (UE). También han denunciado "el estrés térmico" en los camiones y el incumplimiento de la normativa europea y española.

"Miles de animales no tienen acceso a atención veterinaria durante días e incluso semanas durante el viaje marítimo"

La investigación realizada por los animalistas viene acompañada de un vídeo en el que se constata cómo se introducen los animales en los barcos, utilizando la violencia para movilizar al ganado y amontonando a los individuos unos sobre los otros. De hecho, el descuido de los operarios lleva a que algunos de los mamíferos terminen en el agua sin ser rescatados, tal y como se puede ver en las imágenes.

Las ONG han asegurado que España exporta mucho ganado por mar a Arabia Saudí con una temperatura muy elevada y han insinuado que, con estos envíos, se está ocupando el "hueco" comercial que dejó Australia, porque interrumpió sus ventas debido a que las autoridades saudíes no aceptaban un sistema de garantías que incluye condiciones de bienestar animal.

"Existe una falta de supervisión y control en los puertos, tanto en los de salida de Europa como en los de llegada, donde no existe una infraestructura apropiada para inspeccionar y asegurar un adecuado bienestar animal. No existen planes de emergencia para proteger a los animales frente a las temperaturas extremas ni existe el requisito de tener un veterinario a bordo de los buques que salen de la Unión Europea, por lo que miles de animales no tienen acceso a atención veterinaria durante días e incluso semanas durante el viaje marítimo", expone María Boada, veterinaria de Animals Internacional y Animal Welfare Foundation.

La guerra y el bienestar animal

Por otro lado, Libia, otro destino del ganado vivo español, "se encuentra inmerso en un conflicto armado, por lo que el bienestar de los animales durante la llegada a los puertos tampoco puede garantizarse". El comunicado afirma que se han "encontrado animales españoles siendo sacrificados en Oriente Medio de formas que serían completamente ilegales en el país de origen". Animal International ha destacado que los animales españoles merecen un destino mucho mejor que este: "Deberían quedarse en España". Sin embargo, es importante recordar que España también muestra algunas carencias respecto al trato de los animales, pues el pasado junio, Igualdad Animal presentó junto a Público 'Fábricas de Carne', un reportaje que documenta la crueldad del crecimiento rápido que sufren los pollos.

Además, esa misma organización promovió una petición dirigida a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reclamando el fin de los transportes de larga distancia, que ya ha sido firmada por más de 19.000 personas.

Las ONG han resaltado que España es líder europeo en la exportación de bovinos vivos y ovinos (en este último caso superada por Rumanía), con un incremento de las ventas del 28 % en 2019, y que los envíos "serán superiores en 2020" como salida comercial para compensar el descenso del consumo interno por el coronavirus.