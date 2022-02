De ser la mano derecha de Kim Dotcom a abrir su propia 'nube' en Salamanca

Dos ingenieros salmantinos han desarrollado un servicio de almacenamiento remoto, o 'nube', íntegramente desarrollada en España y que garantiza el cumplimiento de todos los requisitos de protección de datos personales. La historia de Iberbox no sería la misma sin que sus creadores, Javier Serrano y Jesús Rodríguez-Aragón, hubieran pasado seis años en la cúpula directiva de Mega, la 'nube' fundada por el controvertido Kim Dotcom.

Ambos españoles se conocen de toda la vida. "Llevamos 20 años aguantándonos mutuamente, somos compañeros de carrera y doctorado", dice con humor Jesús en conversación con Público. Este ingeniero explica cómo ambos amigos llegaron a formar parte de la dirección de Mega.

Nos remontamos a hace 11 años. "Javier, mi socio, fue la primera persona en el mundo que creó voluntariamente la aplicación de 'Mega' para Android y la subió a la Play Store", explica Jesús, y añade: "En junio de 2013 ya estaba trabajando para la compañía como freelance".

Jesús entró como un desarrollador en noviembre de ese año, apenas ocho meses después del lanzamiento de Mega. "En el año 2015, en Salamanca, ya habíamos formado un equipo de 10 personas", evoca, "hicimos nuestro primer viaje a Nueva Zelanda y pasamos a formar parte del equipo de dirección: Javier como director tecnológico, yo como director de producto". Ambos abrieron la primera y única filial que tiene Mega fuera de Nueva Zelanda. En Salamanca, claro.

La tercera 'nube' del mundo

La historia de Mega está ligada a uno de los personajes más controvertidos de internet, Kim Dotcom (llamado en realidad Kim Schmidt), el fundador de Megaupload, un sitio de intercambio de descargas de películas y series de TV que el FBI cerró en una espectacular operación en enero de 2012. Desde entonces, Dotcom mantiene un pulso desde Nueva Zelanda contra su extradición, que podría perder en breve tras varios reveses judiciales.

Dotcom "era más una figura de imagen que, de hecho, se desvinculó de Mega

Pero en enero de 2013, el multimillonario alemán fundó Mega en Auckland, Nueva Zelanda. Jesús reconoce que nunca se encontró con él: Dotcom "era más una figura de imagen que, de hecho, se desvinculó de Mega" enseguida.

"Nosotros sí trabajamos día a día con quienes realmente habían creado Mega, Mathias Ortman y Bram van der Kolk, que son dos de los creadores de Megaupload también; de hecho", añade, "el equipo de dirección de Mega entre 2015 y 2019 éramos Orman, Van der Kolk, Javier Serrano y yo".

Durante ese tiempo Mega presumía de ser la tercera 'nube' más grande del mundo, por detrás de Google y de Dropbox (a Amazon ni la menciona). Sin embargo, fuertes diferencias de opiniones terminan con la salida de los salmantinos de Mega.

Básicamente, ellos querían enfocar el servicio a empresas y administraciones públicas mientras que desde Nueva Zeranda presionaban para aumentar el número de usuarios privados.

De Auckland a Salamanca

Jesús, en una carta abierta publicada en su perfil de LinkedIn, reconoce que lo que le movió a seguir adelante tras su abrupta salida de Mega fue "el rencor". Y se explica: "Nosotros planteamos es un giro en la estrategia de Mega, de un usuario particular a un usario empresarial, porque veíamos que se iba a empezar a aplicar el Reglamento General de Protección de Datos personales y en Europa no había una nube consolidada y que cumpliese con los requisitos de seguridad exigidos, cosa que Mega cumplía". Vieron la oportunidad, pero en Mega no hubo forma de llevarla a cabo.

"Iberbox es lo que no nos dejaron hacer en Mega"

"Las reuniones se convirtieron, poco a poco, en algo tenso que al final termina en la ruptura de toda relación a final de 2018 y nuestra salida en enero de 2019", explica Jesús a Público, y añade: "Iberbox es lo que no nos dejaron hacer en Mega".

Pero ¿qué es exactamente Iberbox? "Pues es una 'nube' confidencial privada que permite comunicaciones y almacenamiento cifrado, destinada sobre todo a profesionales, empresas y administraciones públicas", explica el ingeniero. "Eso no es sólo una frase bonita sino que implica muchísimas connotaciones estratégicas, desde qué productos estás haciendo hasta las tarifas que estableces; por ejemplo, nosotros carecemos de un servicio freemium". Y no sólo en eso se diferencian.

Prácticamente todo lo que ofrece Iberbox está en España: la compañía es propietaria de sus servidores que están, concretamente, en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Los servicios de redundancia, en todo caso, se encuentran en territorio europeo y bajo la estricta normativa de la UE.

Sin ir más lejos

"El objetivo fundamental es que todo siempre sea en España, aquí hay suficiente infraestructura como para tener aquí mismo la infraestructura de hardware y la conectividad ", afirma Jesús, defensor a ultranza de la 'soberanía digital' y de que los datos personales de los ciudadanos no salgan de aquí, que sean propiedad de cada cual y "que se entiendan como parte de la esfera privada".

Otra de las características de Iberbox es su carácter abierto, de modo que dan acceso a todo el código fuente de la herramienta a cualquier cliente que se lo pida, bajo una máxima que sigue la lógica del software libre: "La seguridad está en la clave, no en el código".

Así las cosas, Jesús aprovecha la conversación para anunciar que antes del final del verano Iberbox obtendrá la certificación más alta en el Esquema Nacional de Seguridad, imprescindible para ofrecer sus servicios a toda la Administración del Estado. Salamanca pide paso en el negocio de la 'nube'.