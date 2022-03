Miles de mujeres se manifiestan para reclamar justicia feminista en El Salvador

Miles de salvadoreñas recorrieron este domingo las principales calles de El Salvador para reclamar justicia por las desaparecidas y las víctimas de feminicidios perpetrados en el país centroamericano, considerado uno de los más peligrosos para las mujeres según Amnistía Internacional (AI).



Al grito unificado de "Ni una menos, vivas nos queremos" feministas, mujeres trans, veteranas de guerra, defensoras de derechos humanos y estudiantes se concentraron en una de las entradas de la Universidad de El Salvador (UES) para luego dirigirse en bloque al parque Cuscatlán, en una manifestación que se llevó a cabo a propósito del Día Internacional de la Mujer.

"Vivas se las llevaron, vivas las queremos", coreaban las mujeres que también portaron diferentes carteles con mensajes como: "¿Calladita me veo más bonita?, callada no me veo", "Luchamos por las que ya no están y las que viene detrás", "Mi miedo se volvió fuerza", "Somos el grito de las que ya no están", entre otros.



Al grito unificado de "Ni una menos, vivas nos queremos", miles de salvadoreñas recorrieron este 6 de marzo las principales calles de San Salvador. — Rodrigo Sura / EFE

Según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, el 62% de las víctimas de los feminicidios son jóvenes entre 18 y 30 años. En El Salvador desaparecen 4 mujeres cada día.

En esta línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha asegurado que El Salvador "continúa siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región" y ve con preocupación la "elevada prevalencia" de la violencia contra las mujeres, especialmente la sexual, y en particular, su afectación en niñas y adolescentes.

Las manifestantes también exigieron una ley para legalizar el aborto en el país, que se liberen a mujeres condenadas por homicidio al supuestamente abortar, condiciones laborales justas para las mujeres y denunciaron la "falta de atención" del Estado ante los embarazos en niñas y adolescentes.

"Somos ciudadanas de primera categoría"

Las mujeres trans que formaron parte de la manifestación exigieron que se legisle desde el Congreso salvadoreño por sus derechos y se cumpla el artículo 1 de la Constitución que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la existencia de cualquier persona humana.

"Nosotras no somos animales, somos humanos y por lo tanto tenemos derechos (...) no somos ciudadanas de quinta categoría, somos ciudadanas de primera categoría", declaró a Efe la activista trans Karla Guevara, del Colectivo Alejandría.

Según constatan cifras recogidas por las organizaciones, entre 2015 y 2021, 694 personas de la población LGTBI fueron obligadas a desplazarse por la violencia a la que se ven sometidas en El Salvador.