La eurodiputada de Podemos, Mª Eugenia R. Palop, ha lanzado este miércoles un vídeo felicitando las fiestas a la Comunidad de Madrid con los niños de la Cañada Real como protagonistas. En la campaña, 'Una Navidad sin Luz', se denuncia las más de 4.500 personas no tienen acceso a electricidad en los sectores 5 y 6 de en el mayor asentamiento informal de la Unión Europea.

En consecuencia a la inhabilitación del suministro eléctrico, 1.800 menores de edad sufren especialmente las consecuencias para su salud física y mental, además de vulnerar su derecho a la educación en un contexto agravado por la pandemia. El vídeo muestra el centro de Madrid iluminada para las fiestas, mientras que contrasta con las calles de la Cañada Real que llevan sin luz desde hace más dos meses.

En la campaña, que se ha difundido a través de las redes sociales, son protagonistas algunas de las frases sacada de las cartas que 65 niños y niñas escribiero al Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidiendo ayuda. Las cartas fueron remitidas también a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Sus voces fueron grabadas por la Asociación Cultural Tabadol, que trabaja en el asentamiento.

"Si tenemos frío nos ponemos malitos… Necesito la luz para hacer los deberes y ducharme con agua caliente… El otro día casi me quemé el pelo con la vela… Lo primero que me han enseñado al entrar al instituto es que no existe la diferencia entre uno y otro, y yo ahora me siento diferente por falta de la luz… Por favor, devolvednos la luz, gracias".

Denuncia ante la Comisión Europea

La eurodiputada ha denunciado también a través de su Twitter esta situación en una pregunta escrita dirigida a la Comisión Europea, en la que señala que varios textos vinculantes sobre el mercado interior de la electricidad y la Recomendación sobre pobreza energética establecen que se debe garantizar el suministro a usuarios vulnerables.

Desde hace meses, la compañía energética y la Comunidad de Madrid incumplen estas obligaciones. "¿Dará seguimiento la Comisión a esta situación, supervisando las medidas que la administración autonómica debe adoptar para garantizar el respeto de los derechos energéticos de los vecinos en virtud de la legislación de la UE?", ha planteado Rodríguez Palop.