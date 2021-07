La exsenadora del Partido Popular y judoca olímpica, Miriam Blasco, confesó que estaba casado con su rival en la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, Nicola Fairbrother. Aún así, la expolítica votó en contra del matrimonio igualitario en 2005, cuando la ley salió adelante sin el apoyo de su partido.



Blasco ha respondido sobre esa polémica este martes en una entrevista con La Nueva España. "Mucha gente en el PP está a favor del matrimonio igualitario, es más, las primeras comunidades autónomas que hicieron uniones de hecho fueron del PP. Y mucha gente del PP es homosexual, como el vicesecretario general, Javier Maroto", ha contestado.



"Recuerdo que hubo un debate interno y que fue muy duro. En política perteneces a un grupo y se debe acatar la disciplina de partido", ha justificado. Sin embargo, no tomo esa misma decisión su compañera de partido, Celia Villalobos, que fue la única que desobedeció al PP y votó a favor de la ley impulsada por el Partido Socialista.

Aunque fueron los colectivos LGTBI los que lucharon por el derecho a que personas con su orientación sexual pudiesen casarse legalmente, no se siente identificada con ellos ."parte de los colectivos gais no nos representan. Adoptan posiciones muy sectarias y son radicales en sus postulados. Para estos grupos extremistas, no quiero meter aquí a todos los colectivos en el mismo saco, los homosexuales tienen que ser de izquierdas, ateos y con inclinaciones artísticas. Nos vamos de un armario para meternos en otro", afirma en la entrevista.

Asimismo, era Mariano Rajoy, líder del PP en aquel momento, quien defendía que "a lo largo de la historia el matrimonio ha sido la unión de un hombre y una mujer". En el mismo hilo, el ministro del Interior en 2013, Jorge Fernández Díaz, afirmó que"el matrimonio igualitario no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos, porque no garantiza la pervivencia de la especie", según recuerda el periódico El Plural.

Fue Rajoy también el que tuvo que retractarse después de fotografiarse con Maroto, y su marido en la boda de ambos. "Los partidos evolucionan", argumentó el expresidente del Gobierno años después de declararse retractor del matrimonio homosexual.