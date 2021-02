Pablo Hasel: "No voy a arrepentirme para reducir la condena o evitar la cárcel, este golpe puede tornarse contra ellos"

El rapero Pablo Hasel entrará en prisión en un plazo de diez días. La Audiencia Nacional ha rechazado suspender la condena por haber "reincidido" en los hechos por los que fue condenado en 2014 y 2016. Se le imputan delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Hasel ha emitido un comunicado condenando la sentencia por suponer "no un ataque sólo contra mí, sino contra la libertad de expresión y por tanto contra la inmensa mayoría".

El Tribunal Supremo ha ratificado la pena de nueve meses, pues entiende que la libertad de expresión del acusado entra en conflicto con mensajes que, afirma, tienen "un indudable carácter laudatorio de organizaciones terroristas". A juicio del Tribunal existe un elevado riesgo de que alguno de sus seguidores intente emularle, pues considera que sus canciones "contienen una incitación a su reiteración".

Hasel ha rechazado las acusaciones. Interpreta la sentencia como fruto de un juicio político "por mi militancia, más allá de la música y la escritura". No se presentará voluntariamente al juzgado y esperará a que acuda a buscarle "el brazo armado del Estado". Entiende su condena como castigo ejemplarizante ("cuando reprimen a uno, lo hacen para asustar al resto") y considera que su entrada en prisión responde al hecho de haber ayudado "a crear conciencia denunciando las injusticias, señalando alto y claro a sus culpables".

"La propia Fiscal reconoció literalmente que es peligroso ser tan conocido e incitar a la movilización social", ha manifestado el rapero, quien mantiene que no va a claudicar "por estar preso, por eso lo hacen especialmente para que el resto lo haga". "No voy a arrepentirme para reducir la condena o evitar la cárcel, servir a una causa justa es un orgullo al que jamás voy a renunciar; si me liberan antes de finalizar la condena será porque la presión solidaria lo conquista", declara.

"Ha faltado solidaridad"

"Ha faltado solidaridad para evitar mi encarcelamiento, como tantos otros", afirma Pablo Hasel, que anima a sus seguidores a no decaer en la lucha por la dignidad y en la defensa de las libertades. "El régimen se crece ante la falta de resistencia y cada día nos quita más derechos y libertades sin pensárselo dos veces, necesitamos organizar la autodefensa antes sus ataques sistemáticos (...) urge la organización para defender todos los derechos que nos pisotean sin impunidad".

Ataca la posición del "tan mal llamado Gobierno progresista", que permite la vulneración sistemática de derechos básicos como la libertad de expresión mientras "protegen a la Monarquía y le aumentan el presupuesto, no tocan la Ley Mordaza y otras leyes represivas y añaden la Ley Mordaza Digital". Dice no haberse exiliado para "que esta oportunidad sea aprovechada para desenmascararlos aún más. Este golpe contra nuestras libertades puede tornarse contra ellos, pongámonos manos a la obra", concluye.