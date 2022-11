PACMA y FAADA denuncian a los responsables de la muerte del perro abandonado en una azotea de Torrevieja

El partido animalista PACMA junto a la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha denunciado penalmente este jueves a los responsables de la muerte del perro que el pasado mes de agosto fue abandonado a su suerte en una azotea de Torrevieja.

Los animalistas han llevado a los tribunales a los responsables de lo sucedido ante la inacción del Ayuntamiento y de las autoridades. En primer lugar, han denunciado a los propietarios; y en segundo lugar, a las personas que ostentaban el poder y las herramientas suficientes como para haber evitado la muerte del mismo.

La abogada de FAADA Anna Estarán ha explicado a través del comunicado de PACMA que desde las asociaciones de protección animal conocen a la perfección que cuanto antes se actúe en un caso de maltrato animal el resultado será mejor porque "puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte". Añade que "la concejala de Protección Animal no actuó de manera contundente ordenando el decomiso preventivo del perro con el objetivo de garantizar su supervivencia" ante el aviso de los vecinos durante varios días.

Hasta el momento, PACMA no había denunciado pero estaba barajando tomar medidas legales contra el Ayuntamiento de Torrevieja y, en concreto, contra la concejala responsable, Concha Sala. El pasado mes de octubre trasladaron en un comunicado que su actuación "no estuvo a la altura de la urgencia requerida" dado que "no supo movilizar a los cuerpos de seguridad" y que fue "incapaz de gestionar la situación". "Podría haberse salvado si se hubiese aplicado un protocolo efectivo, el cual sospechamos que no tienen o que ni siquiera conocen".

PACMA hizo públicas las imágenes del perro

El partido animalista hizo públicas las imágenes del animal a través de sus redes sociales. No quería "llegar a este punto", pero consideró que era "totalmente inadmisible" que no se depurasen "responsabilidades políticas tras la muerte brutal de un perro abrasado por el sol".

Estos videos muestran al animal en la terraza durante varios días. Se encontraba atado sin comida ni agua en plena ola de calor. Los vecinos y el concejal independiente del Ayuntamiento, Nacho Torre-Marín, intentaron poner la situación en conocimiento de la Policía local y la concejala responsable, Concha Sala, tan pronto como se percataron.

Torre-Marín denunció ante Público la inacción por parte de los agentes y del Consistorio. La Policía llegó a acudir varias veces al lugar. En la primera ocasión "no vieron al perro", y en la segunda, coincidió que estaba bajo la sombra, por lo que se marcharon sin tomar ninguna medida.

Tanto Torre-Marín como el partido animalista buscan la dimisión de la concejalía de bienestar animal cuyo cargo, aseguran, "le queda grande". Además, piden la elaboración y cumplimiento de un protocolo de rescate que anteponga la vida de los animales sobre los trámites burocráticos.