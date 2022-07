El Papa Francisco opina lo mismo que Alberto Garzón: "Es conveniente consumir menos carne"

Parece que a Alberto Garzón le ha surgido un aliado imprevisto. El Papa Francisco ha recomendado a los jóvenes "consumir menos carne" para contribuir a "salvar el medio ambiente". Así lo ha planteado en un mensaje dirigido a los participantes de la Conferencia Europea de la Juventud, que se celebra desde este lunes hasta el miércoles en Praga.

"Es urgente reducir el consumo no sólo de combustibles fósiles, sino también de muchas cosas superfluas; e igualmente, en ciertas zonas del mundo, sería conveniente consumir menos carne, esto también puede ayudar a salvar el medio ambiente", ha subrayado el Pontífice en su mensaje.

Según Bergoglio, "mientras las generaciones anteriores hablaban mucho y concluían poco" los jóvenes de hoy son "capaces de tomar iniciativas concretas". Por ello, les anima a luchar contra la "tendencia autodestructiva" y a aspirar a una vida "digna y sobria, sin lujos ni derroches, para que todos puedan habitar el mundo con dignidad".

La recomendación del Pontífice coincide con la que por estas fechas el pasado año lanzó el ministro de Consumo Alberto Garzón. Una campaña que tenía por objetivo reducir el consumo de carne en España y que generó una gran controversia desde dentro y fuera del Gobierno.

Una medida impopular por la tendencia carnívora del país, que consume una cantidad semanal cuatro veces superior a lo que indican las autoridades sanitarias. Garzón fue objeto de numerosas críticas, siendo quizá el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el más vehemente: "Si no tiene nada que hacer, que no invente políticas para crear problemas a la gente".



No faltó a su cita la derecha, que puso en marcha toda una campaña de descalificaciones dirigidas al ministro de Consumo. Llegando incluso al punto de tratar de ridiculizarlo por comer jamón serrano en una caseta de la Feria de Abril.

Pero no acaba ahí el calvario de Garzón. Una entrevista en The Guardian del pasado 26 de diciembre puso de nuevo en la picota al ministro de Consumo. En ella, Garzón venía a decir que la ganadería extensiva es la que hay que promocionar por ser sostenible, mientras las macrogranjas no lo son, contaminan y producen una carne de peor calidad que la extensiva.



Sin embargo, un noticia manipulada de Cárnica, empresa que se dedica a asesorar a grandes empresas cárnicas y a generar titulares ad hoc, decía literalmente: "Garzón afirma que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados". El titular fue difundido masivamente por políticos, medios y cuentas falsas.



La producción de carne roja es un conflicto abierto no solo por el impacto de la industria ganadera, que condiciona el medioambiente, sino por la propia salud. Pero el Estado produce cuatro millones de toneladas de carne de cerdo al año y es el tercer criador del mundo, así que cada palabra crítica o en contra levanta suspicacias en un sector que mueve dinero a espuertas.



Es un clamor de la comunidad científica, reforzado con cada publicación al respecto: hace una década, el Departamento de Nutrición de la Universidad de Harvard llegó a la conclusión con un estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association que la ingesta de carne roja se asocia con un aumento del riesgo del total de padecer enfermedades cardiovasculares y de mortalidad por cáncer.