La peatonalización del espacio urbano tiende a aumentar las ventas de pequeños negocios

Las tiendas ubicadas en entornos peatonales tienden a registrar volúmenes de ventas más elevados que las tiendas ubicadas en entornos no destinados a peatones. Ésta es la conclusión de Street pedestrianization in urban districts: Economic impacts in Spanish cities, un estudio publicado en la revista académica Cities que analiza la influencia de la peatonalización –la conversión del uso de la calle de vehículos a un entorno transitable para peatones– de los espacios urbanos en España en los ingresos de las tiendas de alrededor.

"Cuando en los años 80 y 90 se realizaron las intervenciones de peatonalización en ciudad, hubo comerciantes que recibieron negativamente la medida porque creían que la gente no podría llegar tan fácilmente como antes a sus comercios. Por el contrario, el informe demuestra todo lo contrario. La gente cuando realmente consume es porque se ha acercado caminando a un sitio, no porque ha pasado en coche", destaca Juan Murillo, uno de los investigadores que participaron en el estudio.

El informe, elaborado a partir de la información de los volúmenes de ventas estimados de catorce ciudades de España entre 2010 y 2012 y de datos de Open Street Map (OSM), concluye que el volumen de ventas depende del volumen de peatones, y no de la ubicación geográfica de los negocios. Es decir, no hay diferencia significativa entre tiendas del centro de la ciudad y en la periferia.

A partir de los resultados, los autores del estudio –investigadores de la Universidad de Tokio, el MIT, el Istituto di Informatice e Telematica y el área de Data Strategy del BBVA– plantean que "la gente prefiere un entorno apto para los peatones a uno de vehículos para actividades de consumo local no comercializables".

Densidad de comercios y peatonalización, la combinación idónea

Los autores también destacan que en grandes ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia, la densidad de tiendas es un factor importante. Así pues, a mayor densidad de tiendas, más se produce el incremento de transacciones. Por lo demás, la tipología de comercio también infiere: los más favorecidos son los establecimientos destinados a la hostelería, como cafeterías y restaurantes. Por el contrario, la tendencia a la venta para tiendas de artículos corrientes no se ve incrementada por el cambio de movilidad de la calle.

Asimismo, también observaron que las ciudades pequeñas y medianas son las que más se benefician de esta situación. Sin embargo, los autores del estudio destacan las limitaciones de su estudio, que tienen que ver con la imposibilidad de ofrecer resultados relevantes para las ciudades más pequeñas o la conveniencia de observar períodos más amplios para ganar perspectiva.

'Superillas' y Plan de Movilidad Urbana: amigables para peatones y negocios

Teniendo en cuenta estas conclusiones, cabría esperar que el modelo urbanístico de las superillas de Barcelona también resultara favorable a los pequeños comercios de la zona. "Creo si el estudio volviera a realizarse teniendo en cuenta las superillas, el resultado sería realmente positivo", sostiene Murillo. Aunque defiende esta hipótesis, el investigador se muestra prudente y asevera que debería corroborarse con datos actualizados.

Al margen de las superillas, el reciente Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Barcelona también podría acarrear una mejora para los comercios más pequeños de la ciudad que se encuentren en zonas transitables. Dado que uno de los puntos principales del proyecto es dar a los peatones otros 32 kilómetros de calles, el nuevo plan urbanístico podría implicar una ligera mejora en los negocios minoristas, especialmente los destinados a ocio y hostelería.