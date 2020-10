Los pensionistas vascos reclaman mascarillas gratuitas: "Hay gente que las coge de las papeleras"

Hay una imagen que Luki Gómez nunca olvidará. Hace exactamente un año, este pensionista vasco llegaba a Madrid tras 23 días de caminata junto a la "Columna Norte". En la Puerta del Sol se encontraron con la "Columna Sur", proveniente de la gaditana localidad de Rota. Hubo abrazos, cánticos y marcha conjunta hasta el Congreso para pedir unas pensiones dignas. 365 días después, el escenario es tan distinto como extraño: Luki, portavoz del grupo que marchó desde Bilbao, estará hoy en el Parlamento de Vitoria para pedir mascarillas gratuitas.

De aquel 15 de octubre de 2019 a este 15 de octubre de 2020 hay una palabra que lo resume y acapara prácticamente todo: coronavirus. No en vano, la Columna Norte/Atzoko Gazteak ("Los Jóvenes de Ayer") ha anunciado que este jueves estará en la Cámara autonómica para registrar una solicitud de comparecencia ante la Comisión de Sanidad, donde planteará precisamente la gratuidad de las mascarillas.

"Hay muchas personas en situaciones muy complicadas que están haciendo un mal uso de las mascarillas, sin cambiarlas durante días o incluso semanas. Es más, sabemos que ha habido casos de personas que para no ser multadas han cogido mascarillas de las papeleras", afirmó Gómez a Público en vísperas del acto que realizarán frente al Parlamento autonómico.

El portavoz de la Columna Norte no ocultó sus críticas al Gobierno Vasco, donde hasta ahora no ha habido reparto de mascarillas sin coste. "Cuando se hizo obligatorio llevarlas estaban en funciones, por lo que creímos que en cuanto se conformara el nuevo Gobierno harían una normativa para que fueran gratuitas. Sin embargo, nos han decepcionado: no han hecho nada al respecto", sostiene.

En ese contexto, Público ha consultado a fuentes de la Consejería de Salud del Ejecutivo autonómico sobre si existe algún tipo de plan en esta materia. De momento no ha habido respuesta.

En julio pasado, el Gobierno Vasco salió al cruce de una serie de bulos que circulaban por Whatsapp en relación a una supuesta distribución de mascarillas gratuitas en farmacias para personas mayores de 60 años. Entonces trascendió que el Ejecutivo autonómico no tenía contemplado adoptar una medida de esas características.

"La foto y nada más"

El reclamo de los pensionistas vascos tiene un tímido antecedente en otras comunidades. Cataluña, Valencia, Madrid, Andalucía o Canarias adoptaron iniciativas de reparto gratuito de ese elemento de protección entre población vulnerable, aunque fueron medidas puntuales. "Se hicieron la foto y nada más", critica Gómez.

En la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no tienen constancia de que a día de hoy estén en vigor repartos gratuitos de mascarillas. No en vano, esa entidad impulsa precisamente una campaña titulada "Mascarillas para todos", de forma que "exista un suministro estable a consumidores vulnerables", señalaron a Público fuentes de OCU.

En el documento elaborado para difundir esta iniciativa, la organización señala que la compra de mascarillas supone para los hogares "una nueva factura que supera a la de algunos servicios". "Los estudios de OCU cifran el coste en mascarillas de una familia de 4 miembros entre 70 y 150 euros al mes, dependiendo del tipos de mascarillas y el establecimiento donde se adquieran", apunta.

Más de 1.000 euros por alumno

Mediante esa campaña, OCU reclama que "se asegure un suministro de mascarillas gratuitas a los ciudadanos que cubra al menos en parte las necesidades mínimas". Cita también el caso de la población infantil: según datos de un reciente estudio realizado por esta organización de consumidores, "el gasto para todo el curso por alumno puede superar los 300 euros anuales en mascarillas quirúrgicas o higiénicas". Añade que "la cifra puede ser aún más elevada si el alumno pertenece a un grupo de riesgo" y, por tanto, debe llevar "una mascarilla FFP2 sensiblemente más cara". En ese caso, el coste puede superar los 1.000 euros.