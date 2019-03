La Policía activa la orden de busca y captura contra el presunto autor del asesinato de Vallecas

La Policía Nacional activó hace unos días una orden de busca y captura contra el presunto autor del asesinato a puñaladas el domingo de un hombre de 64 años en el Pozo del Tío Raimundo, que ya ha sido identificado y del que no se descarta su inminente detención, ha informado una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Se trataría, según algunos vecinos, de un hombre dedicado a la venta ambulante y que vive en la zona junto a una extensa familia de etnia gitana conocida como Los Visita. De ello, durante la noche del martes hubo algunas protestas vecinales que terminaron con una furgoneta destrozada y un camión, propiedad del presunto homicida, en llamas.



En el día de ayer también hubo disturbios en la zona. Los manifestantes han prendido diversos objetos frente a la vivienda del presunto autor del asesinato, contra la que también han arrojado objetos. Esto, propició que la Policía Nacional y el cuerpo de antidsturbios tuviera que intervenir, sin que hubiera detenidos.



El Ayuntamiento reforzará la seguridad en Vallecas

El Ayuntamiento de Madrid reforzará la presencia de la Policía Municipal en Vallecas, como demandan las entidades vecinales, ha informado este jueves la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, en rueda de prensa, donde ha pedido no caer en discursos "racistas y xenófobos que estigmaticen al barrio".

La edil ha explicado a preguntas de la prensa que la zona donde se han producido los últimos sucesos no coincide con aquella en la que se instalarán las cámaras de videovigilancia, en el barrio de San Diego, cuyo procedimiento, muy complejo, sigue en marcha para instalarse lo antes posible.

Maestre ha pedido no caer en esos discursos "racistas, cuando no abiertamente xenófobos", que olvidan trasladar que la vida en Vallecas es mucho más que estos incidentes, un distrito "en el que pasan muchas otras cosas y que no se merece criminalizar a un barrio con gente con vidas honradas y alegres".

"Es importante escuchar la voz de las asociaciones vecinales, que nos demandan a las instituciones y a la opinión pública que no se traslade una imagen criminalizadora y estigmatizadora del barrio y que se trate con cuidado, cariño y respeto la vida en Vallecas", ha subrayado Maestre.

En la mañana de este jueves el concejal-presidente de Puente de Vallecas, Paco Pérez, se ha reunido con el tejido vecinal de la zona, la FRAVM y Secretariado Gitano.

Rita Maestre ha pedido a la prensa que se distinga "con rigor" ya que es la Policía Nacional la que tiene la competencia de investigación y detención en sucesos como el ocurrido en Vallecas días atrás.

También ha destacado que el Ayuntamiento hará todo lo que la Delegación de Gobierno les pida como administración subsidiaria en materia de seguridad. En este punto, la edil ha destacado la "actual relación fluida" con Delegación cuando antes, con el PP, no había ni comisario en Vallecas.