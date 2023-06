Pregón del Orgullo de Madrid: "No podemos ser moneda de cambio para las élites económicas"

La celebración del Orgullo de Madrid ha tenido su pistoletazo de salida oficial con la lectura del pregón en la tarde de este miércoles. El de 2023 es uno de los orgullos más políticos y combativos que se recuerdan en los últimos años. No sólo porque así lo gritan sus organizadores y los participantes en cada ocasión que pueden, sino también por el contenido de los discursos y el enardecimiento del colectivo en cada acto.

Este miércoles, la temperatura subió más allá de lo que marcaba el mercurio en la céntrica plaza Pedro Zerono de Madrid. Los gritos contra las políticas del Partido Popular, de Vox, y, sobre todo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Almeida, se mezclaban con los gritos de "ni un paso atrás".

El pregón de arranque del Orgullo estuvo también al la altura. De su lectura se encargó el elenco de la película Te estoy amando locamente, (Ana Wagener, Omar Banana, Alba Flores, Alex de la Croix, La Dani, Lola Buzón y Carmen Orellana) acompañado de Manolita Chen, histórica luchadora por los derechos trans.

Entonces la temperatura, ya de por sí alta, subió.

Un momento de la intervención de Manolita Chen, histórica luchadora por los derechos trans, en el pregón de las Fiestas del Orgullo MADO 2023, junto con los protagonistas de la película 'Te estoy amando locamente' (Ana Wagener, Omar Banana, Alba Flores, Alex de la Croix, La Dani, Lola Buzón y Carmen Orellana). — Fernando Villar / EFE

"Queremos poner en valor al orgullo crítico: anticapitalista, feminista, no normativo, antirracista; un orgullo disidente, que apuesta por la transversalidad en la lucha y que dice que no podemos ser moneda de cambio para las élites económicas", se oía en toda la plaza, mezclado con los gritos de "no pasarán" o "nuestros derechos no se negocian", de las personas concentradas en la plaza de Pedro Zerolo.

"Nuestros derechos han sido fruto de muchas personas que han puesto el cuerpo. Nunca nos han regalado nada. La verdadera política pertenece al pueblo, las demás solo son palabras huecas, manipulaciones y teorías. La lucha pertenece a la gente, las calles y las plazas", continuó la actriz Alba Flores.

Varias personas observan el Pregón del Orgullo 2023 en la Plaza Pedro Zerolo, en Madrid. — Carlos Luján / EUROPA PRESS

Los pregoneros arremetieron contra la censura, recordando la reciente cancelación de una obra de Paco Bezerra sobre Santa Teresa y la más reciente a la compañía de Teatro Defondo en Valdemorillo, que tenía programada una obra de Virginia Woolf que ha sido retirada del cartel. "¿Virginia Woolf, de verdad? ¿Que será lo siguiente, censurar a Lorca?", gritó la actriz Alba Flores.

La actriz enfatizó que hay que seguir haciendo canciones, cine, obras de teatro, escultura, poesía... "No existe ninguna cuneta donde nos vayan a poder poner a todes juntes", añadió, mientas la multitud reunida en una plaza en la que no entraba ni un alfiler arremetía contra al PP y Vox.

Al escenario también subió la histórica Manolita Chen, hoy con 80 años, la primera mujer trans en conseguir en el cambio de sexo registral en España, en 1983, y activa en las luchas LGTBI de finales de los 70. En su alocución, afirmó: "No nos van a quitar el orgullo y si nos quitan la bandera, pondremos tres. Ni un paso atrás".

La portavoz del Grupo Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García (i), la activista y exdiputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli (2i), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (2d), durante el Pregón del Orgullo 2023 en la Plaza Pedro Zerolo, en Madrid. — Carlos Luján / EUROPA PRESS

Por allí se dejaron ver algunos políticos. Ente ellos la candidata a la presidencia del Gobierno por Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aseguró que la bandera multicolor es "un símbolo de libertad" y retirarla es un "enorme retroceso" que Vox quiere llevar a cabo para colocar al país "en la España negra".

"Castilla y León es solamente el aperitivo de lo que nos vamos a encontrar. Van a gobernar para los que son más ricos en nuestro país, van a derogar la reforma laboral, van a bajar el salario mínimo..., en definitiva, caminan hacia la España de la oscuridad", añadió.

Díaz aseguró que su formación Sumar está "en forma" y que en las elecciones del 23J "vamos a ganar, porque lo contrario es que el vicepresidente del Gobierno sea el señor Abascal y ya sabemos lo que van a hacer: gobernar contra los derechos de las mujeres".

La portavoz del Grupo municipal PSOE Madrid, Reyes Maroto, durante el Pregón del Orgullo 2023 en la Plaza Pedro Zerolo, en Madrid. — Carlos Luján / EUROPA PRESS

También estaba presente Reyes Maroto, exministra del Gobierno y hoy portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, quien afirmó que "vamos a defender los derechos conquistados con mucho sufrimiento y mucha lucha" y añadió que "vamos a hacerle frente al Partido Popular que está blanqueando a Vox en esta ciudad, en esta comunidad y también en este país". La dirigente socialista dijo que las próximas elecciones generales son "una oportunidad para que las urnas paren al la derecha, y sino también a la ultraderecha que lamentablemente está tirando a la basura derechos conquistados, y eso no lo vamos a permitir".

Durante el acto, los diversos colectivos LGTBI llamaron a la movilización, no sólo durante la celebración del Orgullo, sino hasta el 23 de julio, acudiendo en masa a las urnas a votar.