El presunto asesino de Marta Calvo reafirma haber descuartizado a la joven de 25 años

José Ignacio Palma, el acusado por la muerte de la joven Marta Calvo, ha asegurado este miércoles que nunca ha tenido intención de hacer daño, matar ni causar ningún agravio a las víctimas. El detenido también ha recalcado que desmembró el cuerpo de la joven y lo depositó en dos contenedores de las localidades valencianas de Alzira y Silla.

Lo ha hecho en la vista celebrada ante el tribunal del Jurado de la Audiencia de València al dejar clara su negativa en las preguntas de su defensa. Así, el autor también del asesinato de otras dos jóvenes negó su participación y señaló, en varias ocasiones, que se produjeron inexactitudes al dudar del dictamen de las ciencias forenses.

Palma: "Lo único que quería era pasar un buen rato por mi cumpleaños"

"No tengo ánimo de martirio; si quisiera disfrazar los hechos, hubiera contado otra cosa, conté lo que ocurrió y eso me hace quedar mal; me pone bajo una luz extraña, pero yo tengo que contar lo que ocurrió, y fue eso", respondió Palma, de 38 años. Por el momento, el cadáver de la joven todavía no ha sido hallado.

Durante la vista, el responsable de la desaparición de las jóvenes ha confesado que pensó en suicidarse "por desesperación" al descubrir que la joven de 25 años había fallecido. "Me sentí muy desgraciado, lo único que quería era pasar un buen rato por mi cumpleaños", indicó el autor confeso. Asimismo, reveló que no le pareció "oportuno" llamar a los servicios de emergencia para que su madre no lo supiera.

Respecto a la fallecida Arliene Ramos, Palma ha declarado que tras una cita comenzó a actuar de forma errática y a hablar en portugués, pero cuando el detenido se marchó la joven se encontraba consciente y de pie. Sobre la también fallecida Lady Marcela, el acusado apuntó que no recordaba su ubicación. El juicio continuará el próximo lunes 18 de julio con la entrega a las partes del objeto del veredicto.

"¿Por qué miente?"

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha lamentado la declaración de Palma y ha señalado ante los medios de comunicación: "Me voy con el dolor de no saber dónde está mi hija; ¿Por qué miente? Cuando fui, le dije que era la madre de Marta Calvo y él dice que pensó que era una madame, todo es mentira", indica Burón.

Marisol Burón: "Me voy con el dolor de no saber dónde está mi hija"

Burón también se ha preguntado como el supuesto asesino puede cuestionar los informes de la Guardia Civil, los forenses y los criminólogos y ha explicado que se trata de personas expertas con una media de 40 años de experiencia.

Además, la madre de la joven de 25 años ha indicado que solo espera y desea que el supuesto asesino de su hija le diga dónde está el cuerpo y que le caiga todo el peso de la ley.

José Ignacio Palma se encuentra en prisión provisional desde finales de 2019 cuando confesó haber descuartizado el cuerpo de la joven. Palma también ha sido acusado de asesinar a Arliene Ramos y Lady Marcela con cocaína y otras sustancias para debilitar a sus víctimas durante el transcurso de unas prácticas sexuales. La Fiscalía ha pedido penas que suman los 130 años de prisión por tres delitos de homicidio y 11 de abusos sexuales.