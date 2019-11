La incorporación de los datos obtenidos mediante el rastreo de los teléfonos móviles ha generado temor acerca de una posibilidad vulneración de la privacidad. Una inquietud que desde el INE han intentado despejar desde el inicio y así, en su comunicado del 29 de octubre de afirmaba que “el INE quiere recalcar que se trata de una estadística sometida, como todas las que elabora, a la Ley de la Función Estadística Pública, que garantiza el secreto estadístico y que cumple con todos los requerimientos de la Ley de Protección de Datos”.

Así las cosas, estas son las claves del estudio:



¿Cuándo se realiza este rastreo?

Se ha determinado un calendario de seguimiento que comienza hoy y se prolongará hasta el jueves 21 de noviembre, para pasar después al domingo 24 de noviembre y otros días a lo largo del año que coinciden con festividades de reuniones familiares o vacaciones (25 de diciembre, 20 de julio y 15 de agosto).

¿A qué hora se realiza?

La primera franja horaria, de 24:00 a 06:00 horas, sirve para determinar el lugar de residencia. Las variaciones en el número de móviles de 09:00 a 18:00 horas ayudarán a concretar la cantidad de movimientos para acudir al puesto de trabajo o estudio.

¿Cómo se realiza el estudio?

El INE ha dividido el territorio nacional en cerca de 3.200 celdas, cada una de ellas con al menos 5.000 residentes (la media se va a situar en torno a 15.000 habitantes). Gracias a la colaboración de los tres principales operadores de telefonía móvil (Movistar, Vodafone y Orange), el INE recibirá el dato de cuántos móviles se encuentran en cada celda en diferentes momentos del día.

¿Está en juego nuestra privacidad?

En principio no. Tal y como precisa el propio INE, la única información que le es remitida es el número de terminales, sin ninguna otra información adicional y mucho menos de carácter personal, como podría ser el número de teléfono, nombre de los titulares, etc.

¿Se puede hablar de rastreo de móviles?

Sí. Podría pensarse que lo más correcto es hablar de conteo, puesto que el INE tan sólo se limita a contar el número de dispositivos que hay en un mismo espacio a diferentes horas del día, sin importarle a quién pertenece o de dónde procede. Sin embargo, esto no es del todo así, puesto que para que la estadística considere que un destino es cotidiano, éste debe haber sido visitado como mínimo cuatro horas en dos de los cuatro días que se estudian esta semana. Eso, inevitablemente, supone un rastreo, aunque la información personal de ese terminal sea anónima para el INE.

¿Podemos evitar ser rastreados?

En primer lugar, si no eres usuario de Movistar, Vodafone u Orange, no tienes nada de qué preocuparte. Queda la duda, porque Orange no lo ha especificado, de si los clientes de Jazztel, Simyo o Amena (pertenecientes a Orange) entrarán o no en el rastreo.

En segundo lugar, pensar que desactivando la geolocalización de nuestros móviles dejaremos de ser rastreados, sería un error. La localización de nuestros dispositivos no se realiza a través de los satélites, sino de las torres de telefonía móvil. Dicho de otro modo, tan sólo si apagamos el móvil o lo configuramos en modo avión podremos escabullirnos del rastreo.

Otra opción, en aquellos operadores que lo permitan, será comunicar nuestro desacuerdo en la cesión a terceros de datos anonimizados, algo que Movistar no contempla.



¿Hay margen de error?

Como en toda estadística, por supuesto que lo hay, pero en este caso con una particularidad añadida. Según los últimos datos de la La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en España ya hay más de 54 millones de líneas de telefonía móvil, es decir, casi 7,5 millones más que habitantes; lo que indica que en el estudio se contabilizarán varios terminales aunque pertenezcan a una misma persona.