Un profesor de la Complutense de Madrid, a sus alumnos: "El aborto y la eutanasia son crímenes aberrantes"

El correo del catedrático de la materia Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales que se imparte en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) comienza como cualquier otro mensaje de bienvenida de profesor a alumno: "Estimado alumnado. Empezamos el curso. Este correo es de presentación y para hacer algunas observaciones".

Sin embargo, tras la presentación y conforme el profesor Carlos de la Puente Viedma va detallando las cuestiones que se tratarán en su asignatura, este comienza a revelar aspectos que trasforman el mensaje inicial en un discurso polémico, mencionando la ley del solo sí es sí, el aborto o la eutanasia.

El docente envió este correo a sus alumnos el pasado 23 de enero. Empieza dando indicaciones clásicas de su asignatura: "Hablaremos de cosas y ustedes tienen que formar su opinión en base a saber observar, leer, escuchar, mirar y relacionar". Como ejemplo a esto, el catedrático se sirve de la detención del jugador de fútbol Dani Alves para armar su discurso.

"Parece ser que ha forzado sexualmente a una mujer, el juicio lo decidirá. Pero, la realidad, por las pruebas recogidas, es que ha tenido relaciones sexuales con una mujer, lo que quiere decir que ha sido infiel a su mujer y la señora le ha denunciado en una comisaría", comenta el profesor de la UCM.

Además, en su misiva el profesor afirma que gracias a la ley del solo sí es sí es por lo que la víctima ha recibido atención: "La Policía no le habría hecho ni caso, pero con esta ley todo lo que diga una mujer se tiene muy en cuenta (lo que me parece perfecto) pero entonces la cuestión es que todos los personajes públicos que tengan amantes estarán temblando (también me parece muy bien) y entonces la ley del sólo sí es sí puede que acabe con la infidelidad".

Pero no se queda aquí, Carlos de la Puente Viedma prosigue con su texto de bienvenida a sus alumnos y lo hace cargando contra el aborto y la eutanasia: "Otro ejemplo más, a pesar de lo que pueda decir la ley humana, el aborto y la eutanasia son crímenes aberrantes y abominables contra la Creación".

Conducta reticente

El representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Alejandro, confirma que ya se sabía de los ideales y la forma de proceder del profesor De la Puente Viedma, aunque en este caso parece haber rebasado algunos límites: "Cuando la delegación investigó si el correo era verdadero, nos extrañó que fuera de un profesor en activo".

"Al principio sospechamos que era falso –continúa el líder estudiantil–, pero cuando conseguimos el correo original de los alumnos, los cuales mantenemos en anonimato para evitar cualquier problema que puedan tener con el profesor, averiguamos que era un correo real. Ante esta situación los delegados, como representantes de los alumnos, decidimos actuar".

A raíz de este tuit, muchos exalumnos del catedrático están denunciando conductas pasadas que se podrían considerar fuera de lugar: "Testimonios de antiguos compañeros me han confirmado que a sus temarios les ponía nombres con temas insultando a integrantes de Podemos." Por ejemplo: "Rita Maestre la satánica" o "Irene Montero chupapollas".

Además, el representante estudiantil sostiene que el profesor no solo ha llegado a calificar el aborto o la eutanasia como "crímenes contra la Creación", sino también a la homosexualidad.



"Asimismo, un exalumno me comentó que en su día asemejó el aborto con asesinar a un niño", asegura. En este caso, los alumnos se quejaron a los responsables del departamento en el que imparte el docente, lo que derivó en una queja formal en la que se le solicitaba que se abstuviera de realizar este tipo de comentarios. "Cosa que obviamente no ha cumplido", remacha Alejandro.

Este tipo de conductas del profesor De la Puente Viedma se saben desde hace tiempo. Los propios alumnos están advertidos de su asignatura: "Nada más entrar te avisan de que no te metas en sus clases por su dureza y por este tipo de casos", afirma el estudiante. Sin embargo, el alumnado no denuncia por miedo a repercusiones en las notas, la beca o por no poder pagar una segunda matrícula al año siguiente. ​

Actualmente, se ha pedido que se comuniquen este tipo de caso con el decanato y presidencia de la delegación de la facultad para llevar el caso de forma interna.