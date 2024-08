Radiografía del reconocimiento de las personas no binarias a nivel mundial

Imagina que cada vez que tienes que rellenar un documento y señalar tu género falta algo. Para los y las que se identifican como hombre o mujer, este paso rutinario no genera ningún problema. Su casilla siempre está disponible. Sin embargo, las personas no binarias no tienen opción donde ubicarse. Lo que significa que, a nivel legal, no pueden existir tal y como desean. Esta cuestión, que parece tan sencilla de resolver, solo es posible en 19 países del mundo y, además, con garantías muy distintas en cada caso.

En el este mapa extraído de la base de datos de la organización Ilga World, una de las más importantes en derechos LGTBI+ en el mundo, se pueden observar los países en los que está disponible el marcador de género no binario. El color amarillo indica que está disponible, el morado explica las distintas variaciones en las que esta posibilidad existe, el negro representa que solo está disponible para personas intersex y el gris oscuro que no está claro si hay posibilidad de autodeterminarse como persona no binaria (NB). El resto de países aparecen en gris claro, lo que signid en ellos el marcador de género no está disponible o no hay datos.

Las identidades no binarias más allá de Occidente

Visto el mapa, se observa que una gran parte de los países que reconocen la identidad no binaria no pertenecen al norte global. Es el caso de India, Nepal, Pakistán, Kenia o Argentina, en donde varía mucho el tipo de reconocimiento que existe. En Kenia, por ejemplo, solo está disponible para las personas intersexuales, aquellas que tienen características sexuales que no se enmarcan en "hombre o mujer".

Curro Peña, investigador, jurista y autor del informe Reconocimiento legal de identidades no binarias, ha estudiado de manera pormenorizada el reconocimiento legal y administrativo de las personas NB alrededor del mundo. "No todos los estados que reconocen la identidad de género no binaria lo hacen de la misma forma o lo hacen bien. En Pakistán, se permite legalmente una categoría de género no binaria, pero no que hombres y mujeres trans modifiquen sus documentos legales. En India, se reconoce una identidad de género no binaria mediante autodeterminación, pero las personas trans necesitan someterse a cirugía", remarca.

Países como la India, Bangladesh, Nepal o Pakistán reconocen un "tercer género"

La religión hindú tiene representaciones de dioses con atributos femeninos y masculinos. Bajo esta influencia, países como la India, Bangladesh, Nepal o Pakistán reconocen un "tercer género". El mapa muestra estos países en amarillo porque reconocen el no binarismo, pero de una forma concreta que no termina de ofrecer unos derechos equiparables para la comunidad trans. En la India, por ejemplo, han existido históricamente comunidades como las hijras, kothis, aravanis, jogappas o shiv-shakthis que no se adaptan al rol binario y que, aunque están reconocidas, sufren una gran discriminación.

Al otro lado del globo, en América Latina, países como Colombia y Argentina "están avanzando" en el reconocimiento de la identidad de género no binaria y son, para el investigador, dos buenos ejemplos lejos de la mirada occidental. Sin embargo, el machismo y la lgtbifobia del presidente argentino Javier Milei pueden impactar en la garantía de este derecho que se consolidó por decreto en 2021.

Nueva Zelanda, Islandia y Malta a la cabeza

Algunos de los estados más avanzados en derechos NB son Nueva Zelanda, Islandia o Malta

Algunos de los estados con mayor aval de los derechos de las personas no binarias son Nueva Zelanda, Islandia o Malta. Peña, que ha hecho un análisis comparado por países, considera que existe "relativa sencillez" para la autodeterminación en estos tres. Pero reconoce que el reglamento varía tanto de un país a otro que es complicado hacer una comparación fidedigna de quién está mejor y peor.

"En algunos países, solo se reconoce a las personas intersex, lo cual no es ideal porque no todas las personas intersex son NB y viceversa. En otros, se permite modificar la partida de nacimiento, el pasaporte o simplemente se eliminan los marcadores de género", explica el investigador. Su estudio y el mapa que incluye esta información reflejan la diversidad de fórmulas para asegurar este derecho y también los límites de cada país.

Algunos están mejorando poco a poco. "Alemania recientemente aprobó una ley que permite acceder a una identidad de género no binaria a través de la autodeterminación, corrigiendo su anterior limitación a personas intersex", explica el investigador.

El freno del PSOE al avance en derechos NB en España

En España, la situación está estancada. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que la autodeterminación de las personas no binarias "no es una prioridad" para su ministerio. Aunque, recientemente, en una entrevista con Público no dejó la puerta totalmente cerrada: "Es verdad que la casilla del no binarismo no está tampoco en los acuerdos con Sumar, los acuerdos de Gobierno. He respondido también a un par de preguntas en el Parlamento sobre este asunto, pero puede llegar el momento", dijo.

La autodeterminación de las personas NB en España: "Se intentó con la ley trans pero el PSOE lo frenó"

Con la aprobación de la ley trans en la pasada legislatura, este asunto pasó al debate público. Se llegaron a incorporar enmiendas a la norma para poder materializar los marcadores de las personas NB pero el PSOE votó en contra. "En España ha habido mucha resistencia. Se intentó con la ley trans estatal, pero el PSOE lo frenó. Primero se propuso permitir borrar el género del DNI y luego se sugirió que el Gobierno estudiara cómo implementarlo", explica Peña. Las dos fórmulas decayeron por la negativa de los socialistas.

La situación para las personas NB nacionales contrasta con la realidad jurídica para las extranjeras. Tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se reconoció la identidad NB a una persona de nacionalidad alemana, Alana Speck, que cambió su nombre recientemente. Con esta sentencia, 24 personas no binarias extranjeras cambiaron a sexo "X" o "indeterminado" en sus formularios del registro. Pero las personas NB españolas no pueden acceder al mismo derecho. Darko Decimavilla, de No Binaries España, fue le primere en intentar determinarse en el registro después de este cambio y se lo denegaron. Ahora, continúa su lucha en instancias superiores.

Solo Canarias y La Rioja permiten la autodeterminación

Solo Canarias y La Rioja tienen leyes que permiten la autodeterminación no binaria. En junio de 2021, Canarias aprobó una norma que obliga a las administraciones a dirigirse a las personas por su identidad de género manifestada, incluyendo identidades no binarias. En febrero de 2022, La Rioja aprobó una ley similar que permitía modificar documentación administrativa para reflejar una identidad no binaria. Decimavilla, sin embargo, mantiene que "no hay garantías reales" en las comunidades que sí les reconocen. Por ejemplo, en Canarias, la Agencia de Protección de Datos recurrió el texto por ir en contra de su campo de amparo. Algo que Decimavilla asegura que "no es cierto".

Otras regiones como Aragón, el País Valencià, Euskadi y Navarra también mencionan a personas no binarias en sus leyes, aunque sin especificar la modificación de documentos oficiales. En Andalucía, se anunciaron planes para adaptar formularios administrativos a identidades no binarias, y en 2024, Catalunya propuso una ley para incluir una opción no binaria en toda la documentación administrativa. Con todo, la autodeterminación de género para las personas no binarias no está reconocida a nivel estatal ni garantizada en la mayor parte de comunidades.