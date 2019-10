El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que la normativa comunitaria "no se opone" a que un tribunal de un Estado miembro pueda ordenar a una plataforma 'online' como Facebook a suprimir o bloquear el acceso a los contenidos "idénticos" a otros declarados ilícitos, e incluso aquellos "similares" con ciertas reservas. Para ello, dice que puede automatizarse esa búsqueda, aunque el rastreo de contenidos está expresamente prohibido.

En una sentencia, considera que la supresión de esos contenidos por orden judicial puede ordenarse incluso con alcance mundial, en la línea de lo que ya había sugerido el abogado general de la UE, Maciej Szpunar, el pasado 4 de junio (PDF).

Pero es que, en los casos de contenidos "similares" a eliminar o bloquear, los jueces del TJUE van mucho más allá: mientras que el abogado general pedía que se aplicase esta medida sólo al usuario responsable del primer mensaje ilícito, el tribunal considera que se puede ordenar el bloqueo de aquellos "contenidos que permanezcan esencialmente inalterados con respecto al que dio lugar a la declaración de ilicitud".

En cualquier caso, las redes sociales deberán de tirar de sistemas automatizados para detectar esos "contenidos que permanezcan esencialmente inalterados" y, en algunos casos, de forma global. No hay otra manera de hacerlo, no se puede hacer a mano, sencillamente por las dimensiones de esas plataformas que reinan en internet.

Facebook tiene casi 2.300 millones de usuarios activos; su sistema de mensajería Messenger, 1.300 millones; Instagram cuenta con más de 1.000 millones. Eso sin contar con los 1.900 millones de usuarios de YouTube o los 326 millones de Twitter.

Si bien el TJUE reconoce que no se puede obligar a una plataforma o red social, como Facebook, a realizar una supervisión general de contenidos que almacenan o transmitan (artículo 15, apartado 1 , de la Directiva 2000/31 de Comercio Electrónico), en este caso se aferran a un precepto de la misma norma fuera del articulado —el considerando 47— para afirmar que de su lectura "se desprende que tal prohibición no se refiere a las obligaciones de supervisión 'en casos específicos'".

El mencionado considerando —cuya función es aclaratoria y, en todo caso, queda fuera de la parte dispositiva— dice textualmente:

"Los Estados miembros no pueden imponer a los prestadores de servicios una obligación de supervisión exclusivamente con respecto a obligaciones de carácter general. Esto no se refiere a las obligaciones de supervisión en casos específicos y, en particular, no afecta a las órdenes de las autoridades nacionales formuladas de conformidad con la legislación nacional".

Asimismo, el TJUE razona que lo que se pide a las plataformas sociales es que busquen únicamente lo que se especifique en la medida cautelar acordada y su contenido difamatorio de naturaleza similar. Para el tribunal, "no se obliga al prestador de servicios de alojamiento de datos a realizar una apreciación autónoma, al poder éste utilizar técnicas e instrumentos de búsqueda automatizados".

Es decir, la Justicia Europea, en su búsqueda de un "equilibrio entre los diferentes intereses en juego" (la protección de la reputación y el honor de una persona, por un lado, y por otro evitar una "obligación excesiva" para el prestador de servicios), abre la puerta a que los jueces puedan obligar a una plataforma como Facebook a hacer lo que la propia directiva prohíbe en su articulado.

Esta sentencia responde a una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de Austria, en relación con el caso de unos comentarios difamatorios en una publicación en Facebook contra Eva Glawischnig-Piesczek, diputada y presidenta del grupo parlamentario "die Grünen" (Los Verdes).

Según Glawischnig, Facebook no tomó ninguna medida, por lo que la diputada pidió a la Justicia austriaca que obligase a Facebook a dejar de mostrar y difundir fotos de ella junto a comentarios idénticos o de "contenido similar" al comentario en cuestión.