Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental

Renfe es líder también en la defensa del medio ambiente. Su firme apuesta por la sostenibilidad ambiental ha llevado a la empresa a obtener el respaldo de la certificación ‘Carbono Neutro’ otorgada por AENOR para todos sus trenes eléctricos, tanto de viajeros como de mercancías.



Se trata de un reconocimiento que destaca ese compromiso con la sostenibilidad y el objetivo de Renfe de ser más eficiente en el uso de la energía eléctrica de tracción, a través de planes de conducción eficiente y el empleo del freno regenerativo.



Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe cuentan con la garantía de que no producen emisiones directas, puesto que no hay procesos de combustión, y al tratarse de energía eléctrica de origen 100% renovable, se traduce en descarbonización o "neutralidad de carbono".



Tampoco se producen emisiones indirectas en origen, con lo cual Renfe se sitúa a la cabeza entre los consumidores finales de energía renovable a nivel nacional.



La certificación ‘Carbono Neutro’ de Renfe se basa en la Norma PAS 2060, la de mayor reconocimiento internacional. Está desarrollada por la prestigiosa British Standards Institution, miembro de International Organization for Standardization (ISO).



Si viajas con Renfe, cuidas el medio ambiente

Carbono neutro.

Renfe ha reducido su huella de carbono por cada Unidad Transportada en un 89% respecto a la existente en 1990. Es un registro entre 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de los denominados competidores directos, como el transporte aéreo y por carretera.



La compañía lleva muchos años trabajando para reducir las emisiones al mínimo posible en su operativa diaria, y ese empeño ofrece hasta ahora grandes resultados: la circulación diaria de todos los trenes Renfe, de Viajeros y Mercancías, evita cada año la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas de petróleo.



Un ahorro de 3,6 millones de toneladas de CO2

Estos números de ahorro de emisiones de Renfe permiten hacer una comparativa que arroja datos esclarecedores: Sus trenes transportan al año a 500 millones de viajeros en un trayecto medio de 40 kilómetros, que equivale al uso de 333.333.333 vehículos privados utilizando el factor de ocupación por vehículo medio europeo, que es de 1,5 pasajeros por coche. Es decir, un ahorro de emisiones de más de 3,6 millones de toneladas de CO2, que son las que generaría el movimiento de tal cantidad de vehículos.



Otro buen ejemplo es que esos 3,6 millones de toneladas de CO2 que dejan de producirse, serían las emisiones equivalentes al CO2 absorbido por un total de 24.233.333 encinas a lo largo de 40 años.



Cero emisiones de carbono en 2050

La apuesta de Renfe por la sostenibilidad es completa y trabaja día a día para hacer más eficientes sus servicios y convertirse en el centro de una cadena logística y un sistema de movilidad más sostenibles.



Otro de sus objetivos prioritarios es llegar a cero emisiones de carbono en el año 2050. Renfe está adherida, además, a la iniciativa empresarial europea para reducir las emisiones de CO2 en al menos un 55% en 2030 y al Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV).



Certificaciones de Calidad y de Medio Ambiente

Renfe cuenta también con las certificaciones de Calidad y de Medio Ambiente otorgadas por AENOR conforme a las normas UNE-EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 para la totalidad de la flota de los trenes AVE, Avlo y Mercancías.



Estas certificaciones resaltan el cumplimiento de unas normas internacionales de referencia muy exigentes y la correcta implantación por parte de los equipos de Renfe del Sistema de Gestión de Calidad y de Medio Ambiente, que garantizan que el servicio proporcionado es controlado por la compañía, con la finalidad propiciar una mejora continua en su compromiso con el medio ambiente.