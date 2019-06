Los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas estaban vacíos, su destrucción siguió "un protocolo", "una práctica común, legal y exigida”, y toda la causa que hoy se enjuicia en el juzgado de lo penal número 31 de Madrid se ha construido sobre un montaje, una “enloquecida campaña de desprestigio de Bárcenas contra el PP”.

Que el "protocolo" consistiera en la sobreescritura de 35 pasadas, su ralladura física y que los discos fueran arrojados a la basura, "el método más drástico" que se podía emplear, según la jueza instructora de la causa, es secundario para los extrabajadores del PP que se sientan en el banquillo de los acusados.

El responsable legal del partido Popular, Alberto Durán, acusado en el juicio por la destrucción de los discos duros de un supuesto delito de daños informáticos y otro de encubrimiento, ha remezclado hoy los argumentos que tradicionalmente han manejado los conservadores, y ha afirmado que, lejos de lo que afirma el extesorero del PP, no fue Bárcenas quién solicitó los enseres que guardaba en una sala de la sede del PP, en la calle Génova.

Según su relato, cargado de dardos y acusaciones contra Bárcenas, fueron él mismo y la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quienes decidieron “desalojar” la sala Andalucía, hasta entonces utilizada por el extesorero, para intentar evitar que se sirviera de la existencia de esta suerte de despacho para avalar una supuesta relación laboral con el PP, con quien litigó por esta cuestión en los tribunales. "Quería cobrar más de 600.000 euros de indemnización", afirmó.

De hecho, Durán sólo ha querido responder a las preguntas de la Fiscalía, que no acusa en esta causa, y a las de su abogado: “No reconozco la legitimación procesal ni la legitimidad moral de las acusaciones populares”, apuntaba. En esencia, el responsable jurídico del PP se ha centrado en repetir que no había datos en los ordenadores utilizados por Bárcenas, en que estos eran propiedad del PP, y en que la acusación al partido por un supuesto delito de daños informáticos no tiene sentido, ya que la destrucción de estos equipos se hizo en base a un procedimiento estándar, y no había ninguna información en su interior. “Todo esto es un montaje de Bárcenas como siempre, para atacarnos a nosotros como trabajadores que le hemos plantado cara en el PP, y por supuesto para atacar al PP”. "El señor Bárcenas ha mentido mucho en este procedimiento", aseveraba.

Además del PP y de Durán, en el banquillo se sientan el responsable informático del partido, José Manuel Moreno, y la gerente y extesorera del partido, Carmen Navarro. Las tres personas físicas comparten con el PP la acusación por supuestos daños informáticos, y añaden otra por encubrimiento.

La acusación popular la ejercen Izquierda Unida, el Observatori Drets Humans (DESC) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

El segundo percance del PP con el poder de representación



En otro orden de cosas, el PP ha tenido hoy su segundo percance en relación con el poder de representación que faculta a la letrada María Masso Moreu para sentarse en el banquillo de los acusados en representación de los conservadores. Si en la primera sesión de juicio el Partido Popular no presentó este documento, en esta ocasión los abogados de la acusación de Izquierda Unida han puesto de manifiesto que el poder lleva la firma de Alberto Durán, responsable legal del PP, que además se sienta en el banquillo de los acusados.

El Observatori Drets Humans (DESC) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) han secundado la crítica de IU por lo inapropiado de la situación, ante el rechazo de las defensas. El juez Eduardo Muñoz Baena ha zanjado el debate aceptando este documento.

En la línea, Muñoz Baena ha zanjado la otra polémica del día: el traslado a las acusaciones este mismo jueves de un informe pericial de 102 páginas, aportado por el PP cuando ya había comenzado el juicio. El titular del juzgado 21 de lo penal ha afirmado que este retraso se debe “a razones técnicas”, y, pese a reconocer que “hubiera sido mejor que contaran con el informe con anterioridad”, y a lamentar “el esfuerzo suplementario” que habrán de realizar las acusaciones para analizarlo, este informe se expondrá en una semana, en la última sesión del juicio, el viernes 28.