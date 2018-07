"Una Gaita mixta", eso es lo que piden desde hace años un grupo de mujeres en la localidad riojana de Cervera ante una situación de discriminación. En 'La Gaita', un baile que se lleva celebrando desde hace 500 años, solo pueden participar hombres "por tradición". "Hemos intentado hacer lo que hace el hombre y no nos han dejado", explica a Público una miembro del grupo de la Gaita Mixta en Cervera.

En la comarca ha surgido un gran debate por esta reivindicación, pero en 2013 dos mujeres se sumaron a los danzantes sin ningún incidente, y poco a poco se unieron más a la danza centenaria. El conflicto surge en 2016 cuando "una persona de la Cofradía de Santa Ana con poder ordenó que se parara la música por la presencia de mujeres", relata la joven que habla en nombre de la Gaita Mixta en Cervera.

División en Cervera

Por su parte, desde Podemos La Rioja, aclaran a este diario que "la polémica aparece porque al principio solo eran dos y resultó algo divertido pero cuando su presencia creció ya no gustó". Añaden que "no quieren conflictos. Les duele que se las acuse de querer romper la paz del pueblo".



En este sentido, desde el grupo de Gaita Mixta explican que: "No queremos fastidiar las fiestas ni dividir al pueblo, cada uno tiene una posición y algunos piensan que si todos estos años se ha hecho así, ¿para qué vamos a cambiarlo?". "¿Quién divide?", preguntan, "¿los que no nos dejan participar porque les molesta o nosotras que buscamos cambios como en otras cosas del pueblo que sí lo han hecho?".

Este grupo de mujeres llevan tres años luchando y reivindicando su participación en 'La Gaita' de "forma gradual para no causar controversia". Sin embargo este año, "han dado órdenes expresas de dejar de tocar si bailamos en el tramo de la carretera - un tramo en el que se permite danzar a los veteranos e incluso a niños- del próximo viernes", según el grupo de Gaita Mixta.

"La destrucción de 'La Gaita'"

La hoja parroquial que compara la participación de las mujeres en 'La Gaita' con la restauración del Ecce Homo.

Una discriminación que también se fomenta desde las parroquias de San Gil y de Santa Ana con una publicación en la que abocan por no “cometer el error de leer las tradiciones que vienen del pasado con los criterios de moda”. En este texto del pasado 15 de julio se compara “la lamentable restauración del ‘Ecce Homo’ de Borja o el ‘San Jorge’ de Estella. Dos obras de arte que formaban parte de una tradición cultural de un pueblo que se ‘modernizaron’”. Esta “destrucción”, según el panfleto, sería el destino de ‘La Gaita’ “si en vez de conservarla como es, se rompe la tradición y se cambia por imposición”.

La danza tradicional ya ha sufrido modificaciones en las últimas décadas para adaptarla mejor a los cambios de cada época. Así es como se permitió la transformación del vestuario en los años de precariedad e incluso se incluyeron nuevos pasos, como recoge el estudio La Gaita, danza tradicional de Cervera del Río Alhama. Entonces, ¿por qué no se acondiciona la danza a las reclamaciones de igualdad?

"Hay rasgos que favorecen al hombre. Nos encontramos con unos ideales y unos intereses que no incluyen a la mujer", responde la miembro del grupo, "nosotras lo que queremos es que "la gente del pueblo nos apoye".

No habrá cambios a corto plazo

"Recibimos desprecios, malas palabras, nos sentimos despreciadas", expresa este grupo de mujeres. "El año pasado las que quisieron participar recibieron insultos y empujones", denuncian. Desde Podemos también protestan contra esta actitud, "les dicen que no lo van a conseguir". Coinciden en que no habrá ningún cambio en un corto plazo de tiempo. "No será posible ver avances ni este año no el que viene, es muy difícil".

Apoyo desde Podemos

Desde Podemos La Rioja han hecho público un comunicado en el que muestran su apoyo a este grupo de mujeres, asegurando que "las tradiciones no son inmutables y evolucionan con los cambios sociales, se modernizan y adaptan sin que ello suponga una pérdida de identidad".

Desde la formación morada aseguran que estas tradiciones "continúan invisibilizando a las mujeres, relegándolas a un papel subsidiario de los hombres, impidiéndoles participar de la vida cultural y perpetuando su posición de dependencia de carácter patriarcal.

Así, exigen que “las mujeres deben tener derecho a participar de la vida cultural de Cervera, la discriminación que sufren las cerveranas es un tipo más de violencia machista inaceptable en el siglo XXI”.