Rocío Carrasco, tras la repercusión de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', ha asegurado sentirse "un pelín desbordada con todo lo que ha acontecido esta semana, pero al mismo tiempo" se siente "tranquila y serena".

La presentadora y colaboradora de programas de prensa rosa ha trasladado su agradecimiento "a todo el mundo que se ha interesado" por su historia, "a aquellas personas que le han creído" y "sobre todo a aquellas mujeres que se han sentido identificadas o reflejadas en mi relato".

"Estoy bien. Tengo fuerza. Estoy fuerte para seguir contando mi historia", ha manifestado Carrasco antes de la emisión de los capítulos dos y tres de su docuserie.



En las nuevas imágenes ofrecidas por Telecinco, la hija de Rocío Jurado ha narrado un episodio de violencia machista que sufrió mientras estaba embarazada. "Cuando estaba embarazada, Antonio David me cogió en volandas del camisón y me sacó medio cuerpo por fuera de la ventana y la barriga me estaba dando en el borde de la ventana. Giré la cabeza como pude y le dije: 'Procura que cuando llegue abajo me haya matado'".

Carrasco ha recordado, además, las palabras que le dijo la madre de Antonio David tras quedarse embarazada en relación al nombre de su futuro hijo. "Estábamos comiendo y la madre me pregunta: 'Si es niño, ¿cómo se va a llamar?'. Y dije: 'Me encantaría que se llamara Pedro Juan', el nombre de mi padre y el nombre del suyo. Y ella me dice: 'O Juan Pedro, porque el niño te lo ha hecho mi hijo, no te lo has hecho tú con un dedo'. Y me quedé así y empecé a llorar".

También ha expresado las amenazas que Antonio David le realizó cuando le dijo que quería separarse de él. "Entró en cólera y empezó a decirme: '¿te vas a separar? Pues te vas a cagar. Te vas a levantar de una y te va a venir otra. No vas a saber por dónde te vienen'".

El programa, de hecho, ha elaborado un vídeo en el que combina las declaraciones de Carrasco con las amenazas que su exmarido le está lanzando actualmente por contar su historia de violencia machista. "Si Rocío Carrasco va a hacer ver a la gente que su verdad es la verdad absoluta, lo va a pasar fatal porque no sabe la que se le avecina".