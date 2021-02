Falta de material en algunos hospitales madrileños: "Cuando no tenemos almohadas les damos sábanas enrolladas"

Los efectos de la pandemia han sacado a relucir algunas cuestiones que podrían hacer tambalear el mantra de que la sanidad española es una de las mejores del mundo. Varias quejas en dos hospitales madrileños por la falta constante de material dejan entrever los efectos que la privatización de algunos servicios está teniendo en los pacientes: muchos esperan hasta dos días para recibir una almohada y, debido a la escasez de mantas, tienen que taparse con sábanas o edredones, según profesionales sanitarios madrileños y el sindicato Movimiento Asamblearios de Trabajadores/as de la Sanidad (MATS). Tanto la Consejería como uno de los hospitales implicados sostienen que se trata de un hecho puntual, pese a que una comunicación formal por parte de un delegado sindical ya alertaba de la situación en octubre de 2020.

Una queja formulada públicamente por José Gracia, delegado sindical del MATS en el Hospital 12 de Octubre, sobre la falta de almohadas ha sacado a la luz esta cuestión. Se trata de un elemento muy importante para aquellos pacientes que sufren de insuficiencia respiratoria y cardiaca. "Llevo en el Hospital desde 2015 y desde que empecé pasa lo mismo. El problema, sobre todo, se da los fines de semana y festivos, que a falta de almohadas lo que hacemos es enrollar algunas sábanas y utilizarlas como tal", comenta este enfermero de la urgencia del hospital público madrileño en cuestión.

Desde su punto de vista, el problema radica en la privatización de los servicios de lavandería y lencería en los hospitales de gestión pública de la Comunidad de Madrid que se dio en 2013. "En la urgencia del 12 de Octubre llevamos años pidiendo a la gerencia que solucione el problema, pero no hacen nada", se queja el sindicalista. Por su parte y en contra de lo denunciado por Gracia, el centro sanitario ha asegurado a Público que la falta de almohadas ha sido un problema puntual y que ya se está solucionando. Además, "en caso de que los pacientes necesiten una almohada se les proporciona uno en función del criterio clínico", han recalcado fuentes del 12 de Octubre.

Asimismo, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid también afirma que se debe a un problema puntual. Lo mismo aseguran desde el Hospital del Henares, que añaden que "actualmente no hay ningún problema de falta de material".

Correo del que parte la queja por la falta de almohadas. — José Gracia

Una prueba desmiente las versiones de la Administración

En contra de las versiones tanto de la gerencia como de la Consejería, Gracia ya interpuso una queja en el portal de Comunicación de Incidentes de Seguridad y Errores de Medicación (CISEM) de la Comunidad en octubre del 2020. Así reza el escrito remitido al que ha tenido acceso este medio: "(…) en la zona de agudos no Covid de urgencias generales no disponemos de almohadas para los pacientes. De un total de 29 camas y con un máximo de ocupación de 24 pacientes, solo hemos dispuesto de tres almohadas en la tarde. Hemos tenido pacientes dependientes (…) con necesidad de realizar cambios posturales sin disponer de almohadas para poder llevarlos a cabo. Se ha avisado a la supervisión de guardia y nos han dado como solución disponer de almohadas de la zona de observación, pero en esta zona tenían un número escaso de las mismas y solo nos han podido facilitar tres".

"Yo siento vergüenza cuando le tengo que decir a un paciente que no le puedo dar una almohada, porque no es responsabilidad mía. Se me queda una cara…La mayoría de los usuarios lo entienden, pero en otras ocasiones sí que se genera un conflicto porque la pagan con el personal que estamos a pie de cama, que somos a quienes protestan los pacientes por la falta de recursos", desarrolla el delegado sindical de MATS. Él mismo afirma que "en el hospital también faltan toallas y pijamas". Después de que Público recabara la versión del 12 de Octubre, desde la Unidad de Calidad del hospital han asegurado a Gracia que van a hacer todo lo posible por solucionar el tema.

Sin camisones en el Hospital del Henares

Similar es lo que sucede en el Hospital del Henares, ubicado en Coslada y público de gestión privada. "La empresa Ilunion es la encargada de lavar la lencería del hospital. Lo que llama la atención es que Enrique Ruiz Escudero, el Consejero de Sanidad de la Comunidad, renovó la concesión permitiendo a dicha empresa que el 40% de las sábanas lleguen a los hospitales sucias, rotas y mojadas, entre otras taras", comienza a explicar Iván Mozo, delegado sindical de MATS en el ya mencionado hospital. Y continúa: "Según los pactos de gestión, la concesionaria sube diariamente al hospital un número determinado de material, como las mantas y las almohadas. El problema se da con el aumento del número de pacientes por la pandemia, pues ese incremento no está contemplado en el pacto".

Hace unos días, algunos pacientes ingresados en el Hospital del Henares tuvieron que evitar el frío con edredones en lugar de mantas, porque no había, según el relato de Mozo. "Tampoco hay camisones suficientes, así que repartimos unos pijamas transparentes de tela de papel que violan cualquier normativa de intimidad del paciente y que, además, no protegen sanitariamente", agrega este profesional que se dedica al transporte interno de gestión auxiliar (TIGA) en el centro sanitario. Pese a los varios intentos por parte de este medio de ponerse en contacto con el hospital, todas las comunicaciones han sido infructuosas.

Él mismo incide en que los ingresados con afecciones agudas "pueden estar hasta dos o tres días sin ducharse, ya que entre el 70 y el 80% de los pacientes son dependientes y el aseo no se puede utilizar por el Covid". El MATS también denuncia que la falta de material es algo que se da en todas las plantas del hospital. "Normalmente faltan las botellas de orina que utilizamos en la urgencia para tomar la diuresis", ejemplifica Mozo.

Dos personas para limpiar el hospital por las noches

Otra trabajadora del Hospital cosladeño asegura que, hace unos días, a las 23 horas se encontraban sin almohadas, mantas, sábanas ni camisones que proporcionar a los pacientes. "No podemos dar dos mantas a un paciente aunque tenga muchísimo frío, porque no hay suficientes. Cuando nos quedamos sin mantas tiramos de sábanas, pero hay veces que también nos quedamos sin ellas", comenta a Público esta enfermera de las urgencias del Hospital del Henares. De hecho, la falta de almohadas es un problema tan estructural que al principio de la pandemia llegó una donación de almohadas, asegura esta enfermera que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias laborales.

En lo que concierne a la falta de almohadas, la trabajadora afirma que hay pacientes que pueden estar uno o dos días sin acceder a una: "Muchos vienen con insuficiencia respiratoria o cardiaca y tienen que dormir con almohada porque si no se ahogan. Es un producto que no les podemos dar cuando les ayuda a respirar mejor. No se trata de comodidad, que es lo mínimo, sino de un tratamiento que ayudaría al paciente". Pero la falta de material no es el único problema que se da en el Hospital del Henares, donde todos los servicios no sanitarios están privatizados. "Por las noches, el servicio de limpieza para todo el hospital consta de dos personas, así que imagina que tienen que limpiar un quirófano de urgencia", agrega la enfermera.

Mozo corrobora esta información: "Estas dos personas se tienen que encargar de la limpieza y desinfección de un hospital entero. Como no se pueden multiplicar, hay personas que necesitan una camilla pero tienen que esperar 45 minutos sentadas hasta que el servicio de limpieza llega, porque no dan abasto". "Es algo que está totalmente invisibilizado, pero un paciente lo pasa muy mal hasta que conseguimos una manta o una almohada para él, en el caso de poder conseguirlo. Son cosas básicas que debería tener cualquier hospital", concluye la enfermera del Hospital del Henares.