El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, ha trasladado a las 316.000 profesionales su "orgullo y gratitud" y les ha animado a decir "basta ya" ante la precariedad de su situación ya la falta de reconocimiento por parte de los políticos a su "incansable labor".

En el Día Internacional de las Enfermeras, Pérez Raya ha querido expresarles su "inmensa gratitud, gratitud con mayúsculas" por el esfuerzo que hacen en todos los frentes, ya sea en hospitales, en primaria, en colegios, en empresas o en los servicios de emergencias.

"Las 316.000 enfermeras y enfermeros sabemos que ni los contratiempos, ni la falta de medios, ni la saturación, ni la muerte de tantas personas minarán nunca nuestras ganas de ofrecer los mejores cuidados a quién los necesita, con pandemia o sin pandemia. Cada día y durante las 24 horas del día y los 365 días del año", ha subrayado.

Una gratitud que también les ha expresado la población y los políticos, "pero en ocasiones estos últimos se han limitado a un mero reconocimiento verbal, elogioso y florido, pero no abordando los problemas" de este colectivo, que ha dado todo y seguirá haciéndolo. "Aunque también sabéis que es el momento de decir 'basta ya'", ha proseguido el presidente del CGE.

Y ello porque los ciudadanos "no merecen que las ratios de enfermeras en nuestro país nos sitúen a la cola de Europa, ni que os forméis como enfermeras especialistas para luego no poder ejercer en el ámbito en el que os habéis especializado o que al final tengáis que ofrecer vuestro talento y trabajo en otros países".

También ha llegado la hora de "reivindicar lo que no merecéis las enfermeras", y es que "los gobernantes ignoren las especialidades y la prescripción", ni que "viváis instaladas en la precariedad y la inestabilidad laboral".

"No merecéis que os pongan techos de cristal para acceder a algunos puestos directivos y desde luego, no merecéis que se os relegue a un nivel profesional que no os corresponde cuando todas y todos deberíais ser A1", asegura Pérez Raya para garantizar a estas profesionales que la Organización Colegial de Enfermería va a "pelear en todos los frentes" por su reconocimiento.