"Santander Open Academy", la nueva plataforma del banco para promover la educación y el empleo

El mundo laboral actual requiere cada vez más una actualización continua de nuestras habilidades para mejorar nuestra capacidad de adaptación al cambio y aumentar el atractivo de nuestros perfiles profesionales. El llamado 'lifelong learning' (aprendizaje a lo largo de la vida) es la respuesta. Según el Foro Económico Mundial, la revolución digital, la transición verde y otros factores están transformando el entorno laboral a un ritmo sin precedentes. De hecho, en el informe sobre el Futuro del Empleo 2023 elaborado por este organismo, las empresas encuestadas creen que el 44% de las habilidades de los trabajadores se verán alteradas en los próximos cinco años.



Banco Santander es consciente de este permanente cambio y apuesta por la educación como la herramienta más efectiva para promover el progreso de la sociedad. Su histórico portal Becas Santander, que nació hace 27 años, ha evolucionado a Santander Open Academy, "un espacio de aprendizaje consolidado en el que millones de personas de todo el mundo y todas las edades encuentran no solo becas, sino también cursos y contenidos gratuitos para impulsar las habilidades más demandadas por el mercado laboral", explican los responsables de esta iniciativa. Aunque el objetivo sigue siendo el mismo, apoyar el progreso, la nueva plataforma es mucho más amplia, pero también más sencilla, completa e intuitiva para acceder a la formación y el aprendizaje continuo y desarrollar nuevas competencias profesionales.



Este portal ofrece opciones para todos los perfiles profesionales: desde aquellos que no cuentan con titulación o experiencia laboral o quienes están aún en la etapa universitaria, hasta personas que trabajan. En Santander Open Academy se publican cada año cientos de cursos gratuitos y becas que no requieren ser cliente del banco ni titulación superior en los 11 países en los que Banco Santander está presente, con programas específicos adaptados a las necesidades de las distintas comunidades.



Al navegar por esta plataforma global, los usuarios pueden encontrar una amplia selección formativa para mejorar la empleabilidad, con becas de acceso a la educación superior, movilidad, investigación y prácticas. También hay un apartado especial de cursos y contenidos en distintos formatos, como libros, audiolibros, podcast, videos y e-books.



Esta iniciativa sin ánimo de lucro de Banco Santander también tiene un Blog, con temas de interés como, por ejemplo, Cinco retos de la gestión de personas en 2024, El primer día de trabajo: cómo hacer que cuente o cómo se evalúa la responsabilidad social y ambiental de las empresas. Además, cuenta con entrevistas a participantes de las diversas becas del Santander de anteriores ediciones, en las que explican su experiencia y cómo les han ayudado en su carrera profesional.



El grupo financiero tiene una apuesta pionera y consolidada por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, que desarrolla desde hace más de 27 años a través de Santander Universidades. Desde entonces, el banco ha destinado más de 2.200 millones de euros y ha apoyado a más de un millón de estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores a través de acuerdos con más de 1.300 universidades. Solo en 2022, ayudó a más de 265.000 personas y empresas con programas de apoyo y una inversión de 100 millones de euros a través de más de 1.100 programas de becas y formación en los distintos países. La entidad dedicará 400 millones hasta 2026 a educación, empleabilidad y emprendimiento.



Precisamente por toda esta labor, Banco Santander ha sido reconocido como una de las empresas que más están contribuyendo a cambiar el mundo a mejor, según la lista ‘Change the World’ 2023 de la revista Fortune, que cada año destaca a 50 compañías que ayudan a resolver algunos de los retos más importantes de la sociedad. El grupo es el primer banco en el ranking y destaca el programa de universidades, una de las mayores iniciativas educativas del mundo promovida por el sector privado.



Becas abiertas

En Santander Open Academy los interesados podrán encontrar toda la información sobre la oferta de formación para universitarios y profesionales mayores de 18 años, y conocer en qué consiste cada programa, cuáles son los plazos de inscripción y seguir el proceso de selección. Uno de los programas que está abierto actualmente es el de las Becas Santander para Erasmus, que ofrece 3.000 becas para el curso 2024-2025, de las que 1.875 están destinadas a estudiantes de las universidades españolas.



También están disponibles hasta el 15 de enero las Becas Excel for All 2023 - 4th Call. Este programa cuenta con 5.000 becas destinadas a adquirir de forma completa y rápida las habilidades necesarias para manejar Microsoft Excel, y poder aplicarlo en el día a día tanto a nivel académico como profesional.



Los participantes pueden elegir entre los dos cursos disponibles: ‘Excel Completo desde Principiante hasta Avanzado’, para aprender las funciones de Excel más utilizadas en las empresas, a manejar grandes cantidades de datos de forma ágil o crear informes completos mediante tablas dinámicas; y ‘Excel Avanzado, Macros y VBA’, que profundiza en todas las herramientas de Excel, entre ellas dominar las tablas dinámicas y el lenguaje de programación VBA (Macros), crear aplicaciones con VBA + Access y nuevos gráficos o las herramientas de Poder (Power Query y Pivot), entre otras funcionalidades.