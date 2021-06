Sara B. B. sólo podrá ver a sus hijas una hora a la semana vigilada e irá obligada a terapia con su ex, denunciado por maltratarla

Hace unos días Sara B. B. mostraba su pesimismo en relación al juicio que debía decidir la custodia permanente de sus hijas tras mas de cinco años de maltrato institucional. En declaraciones a este periódico poco antes de la vista, afirmaba que no esperaba tener "un juicio justo, sino una sentencia ejemplarizante". Y a tenor de la resolución emitida por el juzgado número 1 de Zafra (Badajoz) el pasado 25 de junio, pero dada a conocer a su abogada este lunes, no iba desencaminada.

En ella el juez, aduciendo el interés superior de sus hijas, le concede la custodia definitiva a la expareja de Sara; decreta que ésta pueda ver a las niñas (hoy de 4 y 6 años) en un punto de encuentro familiar de forma vigilada una hora un día a la semana; la obliga a someterse a terapia de pareja con su ex, que fue denunciado por violencia de género y por el posible abuso de su hija mayor, y deja pendiente la revisión de otras medidas hasta dentro de seis meses.

En ese plazo los servicios del punto de encuentro deberán emitir informes sobre la relación de la madre con las hijas y recoger "indicios de sí se están operando cambios compatibles con la biparentalidad y la salvaguarda del interés superior de las menores", sin explicar en qué consiste dicho interés. Si los informes hacia la madre son favorables, Sara podría ver a sus hijas dos veces a la semana también de forma vigilada. Si los informes no son favorables, sólo podrá tener comunicación por con ellas por teléfono.

La sentencia, que tiene 32 páginas, dedica sólo ocho líneas a explicar que las causas penales en las que la expareja de Sara figuraba como investigado "han sido sobreseídas", incluido el proceso por la "presunta comisión de abusos sexuales" sobre la mayor de las hijas. El sobreseimiento provisional de una causa, tal como explican diversas juristas, no significa que los hechos no hayan ocurrido, sino que no se han podido probar en la investigación y pueden ser reabiertos si aparecen nuevos indicios. En el caso de la hija mayor de Sara, existen estudios psicológicos y partes de lesiones que acreditan un posible abuso; sin embargo, éstos no han sido incluidos en los informes psicosociales aportados al juzgado.

Tal como explicó Sara a este periódico y está reflejado en la documentación analizada, ella nunca inició una denuncia contra su expareja. Los procesos judiciales por maltrato hacia ella y posible abuso sexual hacia su hija, fueron iniciados por el Servicio Extremeño de Salud.

La madre lleva más de dos años sin ver, ni hablar ni tener ningún contacto con sus hijas. La comunicación se cortó de golpe el 10 de abril de 2019, cuando fue detenida por la Policía a la salida de un juzgado por orden de una jueza de lo civil, que dictó una orden de detención sobre Sara en contra de los criterios del juzgado de lo penal. Por estas actuaciones, dos juezas que han intervenido en este caso han sido sancionadas por el Consejo General del Poder Judicial.

Informes antiguos

Uno los principales argumentos esgrimido por el juez para conceder la custodia a la expareja de Sara se basa en una pericia de una trabajadora social que afirma que "valora la adaptación de las menores a sus actuales circunstancias familiares y sociales, así como la motivación y condiciones del progenitor para la conciliación familiar y laboral".

Sin embargo, los informes citados en la sentencia fueron realizados en 2018 y 2019 y no consta ningún informe realizado con posterioridad a esta fecha que valore los dos años de convivencia de las niñas con la expareja de Sara, ni del estado de las menores. El bien superior del menor en la sentencia (que el juez reconoce muy difícil de definir) no está basado en ningún momento en la situación actual de las niñas, sino en informes ya antiguos que la defensa de Sara denuncia como sesgados por utilizar el inexistente Síndrome de Alienación Parental, una supuesta patología que se usa en los juzgados para culpar a las madres de que sus hijos e hijas no quieran ver a los padres. En muchos casos, ellas acaban sin la custodia de los menores.

"Esta es una de las graves consecuencias para el interés superior de las menores en nuestro país cuando no se sabe ni se aplica la perspectiva de género en los juzgados y cuando los equipos psicosociales aplican SAP y se quedan tan anchas ratificándolos dos años después", afirma Ana María González, de la organización Mujeres Libres, Mujeres en Paz, que le presta apoyo.

En los cinco años que tardó en celebrarse el juicio por la custodia definitiva de las menores (suspendido en cuatro ocasiones), Sara fue condenada a cuatro años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer la patria potestad por dos delitos de sustracción de sus hijas, a pesar de que no se había movido de su casa, seguía manteniendo el mismo empleo y las menores seguían realizando sus actividades habituales.

La justicia la acusa de desobedecer autos judiciales. La madre aduce que tras el auto que otorgó la custodia a su expareja en 2018, el juzgado nunca emitó una ejecutoria de cómo y cuando debía entregar a las niñas. Desde que la expareja de Sara convive con las menores, ella no ha podido tener contacto con las niñas a pesar de no tener una orden de alejamiento ni de incomunicación. En su sentencia el juez reconoce esta circunstancia y pasa de puntillas por esta circunstancia, afirmando que las niñas "llevan sin oír la voz de su madre desde hace dos años. Independientemente ya de las razones que han motivado esta circunstancia" están creciendo y desarrollándose sin sentir la cercanía.