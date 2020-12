Dos Mossos d'Esquadra han sido suspendidos de sus funciones por reírse de una menor que fue a denunciar una agresión sexual que había sufrido en una discoteca de Blanes en junio de 2019, según ha recogido el diario Ara. Los agentes llegaron a cuestionar que se tratase de una denuncia real. "Muchas chicas vienen a hacer denuncias falsas, tú pareces una de esas", aseguró uno de los policías.

La división de asuntos internos del cuerpo, tras una investigación solicitada por una queja interpuesta por la víctima, ha determinado que los mossos que atendieron a la menor no actuaron bien y que, por lo tanto, merecen una sanción. No obstante, no se ha especificado cuánto tiempo debe durar la inhabilitación.

La joven, que en aquel momento era menor, estuvo a punto de renunciar y no denunciar a ambos agentes. Por suerte, su madre notó que le ocurría algo y gracias a las amigas de la víctima, que le acompañaron el día en el que denunció la violación y sufrió el trato de los policías, pudo descubrir qué había pasado. Por lo tanto, decidió denunciar a los dos miembros del cuerpo policial autonómico. Después, en septiembre, presentó una nueva queja, directamente, a los Mossos d'Esquadra por cómo habían tratado a la chica, que aseguró que "no se creyeron nada y no paraban de cuestionarme y reírse".

"Si vas borracha pasan estas cosas", dijo uno de los agentes

Aseguraba que estaba afectada anímicamente, "impactada y triste". La joven tuvo que sufrir frases como estas: "Si vas borracha pasan estas cosas", "Si te hubieran violado vendrías histérica, estirándote del pelo y mucho más afectada", "¿Por qué cuelgas ciertas fotos en Instagram?", "Si eres capaz de perrear debes ser capaz de defenderte".

