Tensión en la protesta de los agricultores frente a las Cortes de Aragón

Los portavoces de los agricultores y ganaderos han cercado este viernes las Cortes de Aragón durante más de cuatro horas. Finalmente, un grupo logró acceder a la sede parlamentaria para registrar un documento con sus demandas. Los manifestantes se han mostrado decepcionados porque ningún representante político los ha recibido.

La concentración se ha extendido durante más de cuatro horas frente al Palacio de la Aljafería, donde se celebraba la sesión de control al Gobierno de Jorge Azcón (PP). Los agricultores han decido trasladar su protesta al centro de Zaragoza para que un grupo de portavoces pudiera acceder al edificio para registrar el documento.

Rubén Blasco, en representación de los casi 600 agricultores que han secundado la protesta, ha reconocido que su objetivo era que los diputados escucharan las reclamaciones del sector "de viva voz".

El portavoz ha explicado que han intentado negociar su acceso al edificio, pero "la gente al final se ha puesto nerviosa" y algunos manifestantes han roto el cordón policial. Blasco ha considerado un error que la Policía haya cargado y ha lamentado los incidentes, porque el objetivo inicial era situarse en la entrada del edificio.

El propósito de los manifestantes, que arrastran un mes de protestas, no era otro que trasladar sus demandas al parlamento aragonés, pero los políticos "no quieren dar la cara", según ha subrayado el portavoz. Los agricultores no han conseguido reunirse ni con el consejero de Agricultura, Ángel Samper, ni con los representantes de la Mesa o de los grupos, tampoco cuando ya se había disuelto la concentración.

"Nos sentimos engañados", ha asegurado, porque pese a las movilizaciones, todavía no tienen ninguna solución encima de la mesa. Los trabajadores del sector han explicado que el Gobierno de Aragón puede poner en marcha medidas que son de su competencia.

Ante esta situación, el portavoz de los agricultores ha asegurado que mantendrán las protestas con tractoradas hasta que atiendan sus reclamaciones y ha avanzado la constitución de una plataforma que aglutine a los agricultores que participan en estas protestas al margen de las organizaciones agrarias.