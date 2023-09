‘The Santander Way’: una cultura global, sólida e inclusiva

Los entornos evolucionan y las circunstancias cambian. Esto es así tanto en la vida privada como en el mundo laboral, en el político, en los diferentes sectores económicos y empresariales y hasta en la propia naturaleza.



En el caso de la banca ocurre exactamente lo mismo, y más en una época como la actual, donde todo sucede cada vez a mayor velocidad. Banco Santander es consciente de las transformaciones que se producen en las demandas de sus clientes y de sus empleados. Y para poder mantener la confianza y fidelidad de cada cliente y continuar siendo una empresa en la que los profesionales se sientan orgullosos de trabajar, es necesario que la cultura corporativa evolucione adecuadamente con los tiempos.



Por esta razón, Santander escuchó a miles de clientes y equipos del banco que participan en todos los países y negocios. El análisis demostró lo lejos que el grupo financiero ya había llegado, pero también los aspectos en los que era posible seguir mejorando, sin alterar en absoluto su misión, su visión y sus valores. De modo que, tras este proceso, la entidad cántabra tomó la decisión de actualizar sus comportamientos corporativos para acelerar así su transformación hacia un banco más sencillo, personal y justo.



En esto consiste The Santander Way: una cultura corporativa renovada que durante los últimos 8 años ha unido y guiado al banco desde sus sucursales hasta su Consejo de Administración, pasando por el back-office. Una misión compartida de "contribuir al progreso de las personas y de las empresas". Una sola visión: "ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros, actuando con responsabilidad y ganándonos la confianza de nuestros empleados, clientes, accionistas y de la sociedad". Y una forma común de hacer las cosas basada en los valores Sencillo, personal y justo. El banco presidido por Ana Botín cuenta además con una sólida cultura de riesgos (Risk Pro: "Riesgos es trabajo de todos") y unos comportamientos corporativos que guían su actividad cotidiana.



¿Pero qué quiere decir que un banco sea sencillo, personal y justo? Un banco sencillo es aquel que ofrece a sus clientes un servicio accesible, con productos sencillos y fáciles de entender, un lenguaje sencillo y unos procesos en constante mejora. Un banco personal concede a sus clientes un tratamiento personalizado, ofreciéndoles los productos y servicios que mejor se adaptan a sus necesidades, al tiempo que busca que todos y cada uno de sus empleados y clientes se sientan valorados y tratados de forma única. Y un banco justo se asegura de que la manera de tratar a sus empleados y clientes sea justa y equitativa, siendo transparentes y cumpliendo sus promesas. Para ello también es necesario mantener unas relaciones fluidas y constructivas con los diversos grupos de interés, entendiendo que lo que es bueno para ellos lo es también para el Santander.



Comportamientos Santander “T.E.A.M.S”

Santander ha aprovechado los avances conseguidos en los últimos años para impulsar una evolución adecuada en los comportamientos que implica The Santander Way.



Se trata de cinco comportamientos "evolucionados" que, bajo el acróstico "T.E.A.M.S" muestran el camino a seguir para garantizar que se alcanza el objetivo final: una cultura en la que todos los que participan de ella puedan creer, una cultura sólida, común e inclusiva que lleve al Santander a liderar el cambio de la banca del futuro. Cada letra representa un comportamiento:



-Think Customer. Pienso en el cliente: cuido la relación con mis clientes y doy lo mejor de mí para conseguir su confianza y fidelidad. Refleja el compromiso por ofrecer un servicio adaptado y eficaz, siempre en su interés y ofreciendo soluciones.



-Embrace Change. Impulso el cambio, afronto nuevos desafíos y busco nuevas formas de hacer las cosas como una oportunidad para crecer. Anima a asumir nuevos retos y compormisos, así como buscar maneras novedosas de afrontarlos.



-Act Now. Actúo con rapidez: tomo la iniciativa y gestiono los riesgos, haciendo siempre las cosas de manera sencilla. Agilidad para responder a las demandas de un mundo en constante transformación.



-Move together. Trabajo en equipo: promuevo la colaboración y trabajo junto a mis compañeras y compañeros para alcanzar objetivos comunes. En Santander, el talento es el principal motor. Solo trabajando en equipo se pueden aprovechar las capacidades que aportan los equipos diversos e impulsar la innovación .



-Speak up. Hablo abiertamente: expreso mis ideas e inquietudes, y escalo cualquier problema o riesgo, creando un entorno de respeto y confianza, y me siento cómodo recibiendo y dando feedback. Refleja el compromiso por crear un espacio de trabajo respetuoso y tolerante.



La semana Santander

En Banco Santander trabajan 210.000 personas alrededor del mundo. Y cada una de ellas contribuye a la consecución de los objetivos del grupo. Por esta razón, la entidad cántabra dedica unos días al año, la llamada "Semana Santander", a celebrar lo que significa formar parte de una empresa líder con una cultura corporativa global única, sólida e inclusiva.



Los profesionales de la entidad festejan durante unos días con diferentes actividades todo lo relacionado con la cultura corporativa. Por ejemplo, este año (en septiembre) se ha organizado en la sede de la Ciudad Financiera (Madrid) el T.E.A.M.S. Fest, en el que, a través de la música, se ha creado un ambiente relajado que sirve para conectar, enfatizar y reforzar los comportamientos corporativos.



También se han realizado visitas a sucursales y workshops sobre ciberseguridad, acciones solidarias, encuestas a profesionales, charlas para promover la metodología Agile o talleres de bienestar, entre otras actividades.