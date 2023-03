Tres de cada cuatro familias con derecho al bono social no lo cobraron el año de la pandemia

METODOLOGÍA

Público ha analizado los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) para esta información. Se han empleado los microdatos de la encuesta de 2021, la última publicada hasta la fecha.



Esta encuesta, que se realiza a nivel europeo y que en España depende del INE, permite ver cómo es la distribución de los ingresos en los hogares y compararlos entre sí.



A partir de los microdatos, se ha analizado la información sobre las distintas familias: tipo de hogar, si ha recibido algún bono social energético o no y renta total obtenida en 2020.



Para el análisis de las familias numerosas se ha limitado el análisis a los hogares en los que vivan tres o más niños. En España tienen derecho al título de familia numerosa aquellas que tienen tres o más hijos, pero también otras, como las familias monoparentales con un progenitor viudo y dos hijos o las familias con dos hijos en las que al menos uno de ellos tenga una discapacidad reconocida superior al 33%. La ECV no permite ver cuáles familias tienen título de numerosa y cuáles no. Tampoco esos otros datos como la viudedad o el grado de discapacidad de sus miembros. Por ello, el análisis de las familias numerosas se circunscribe exclusivamente a las familias con tres o más hijos en el hogar.

Además, para cada tipo de familia se ha calculado cuántas de ellas tendrían derecho al bono social eléctrico y cuántas no, si se tuviera en cuenta el criterio de renta para acceder a él. Para ello, se ha calculado el multiplicador que aplicaría a cada familia concreta para ser evaluada según el criterio de renta. Dicho coeficiente cambia según el número de adultos e hijos de cada hogar. Este multiplicador se ha aplicado al IPREM anual en 14 pagas de 2020, que regía para el bono social en ese año. Así, para cada familia se ha obtenido el límite máximo de renta bruta anual que podría cobrar para tener derecho al bono social. Por último, se ha comparado si sus ingresos superaban o no ese límite.



El análisis de la renta de las familias se ha hecho en base a la renta bruta total del hogar (los ingresos obtenidos entre todos sus miembros). El dato que recoge el INE en los microdatos de la ECV es "renta bruta total del hogar en el año anterior al de la encuesta" y corresponde, por lo tanto, a 2020. La renta bruta es el total de ingresos percibidos por un hogar sin deducir las cotizaciones sociales y las retenciones de impuestos. Incluye las rentas de trabajo, como salarios laborales, pero también los ingresos derivados de rentas de alquiler y las ayudas, pensiones u otras prestaciones que cobran las familias. Se ha escogido esta opción debido a que la renta bruta es la que se utiliza para calcular el acceso al bono social eléctrico.



La mayoría de variables que recoge la ECV tienen como periodo temporal el propio año 2021, que es cuando se realizó la encuesta, pero en el caso de si las familias han sido beneficiarias de algún tipo de bono energético se pregunta por su recepción durante el año anterior, al igual que en el caso de la renta. Por lo tanto, la información corresponde a 2020.

Para el cálculo del bono social se ha contabilizado a todos los hijos de cada familia como menores de edad, ya que la ECV no distingue por edad. El INE contabiliza en cada hogar el número de "niños dependientes económicamente" e incluye dentro tanto a los menores de edad como a los menores de 25 años inactivos laboralmente. Al no haber distinción entre unos y otros, se ha calculado el máximo del IPREM como si todos fueran menores de edad y se han contabilizado de la misma forma para los tipos de familias. En cualquier caso, el porcentaje de hogares que no tendrían derecho al bono social eléctrico y térmico sería aún mayor, ya que los menores de edad suman 0,5 IPREM al límite de renta que pueden alcanzar las familias mientras que los adultos extras sólo un 0,3.



Si tienes cualquier duda al respecto de nuestra información, nos puedes escribir a investigacion.publico@gmail.com.