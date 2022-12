Unidas Podemos pregunta a Sánchez por qué el PSOE ocultó el apoyo de Vox a su enmienda sobre los perros de caza

El diputado de Unidas Podemos y coordinador federal de Alianza Verde, Juan López de Uralde, ha enviado este miércoles una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para preguntar por qué su partido trató de ocultar la firma de Vox que apoyaba la enmienda socialista para excluir a los perros de caza de la Ley de Protección Animal, aprobada el pasado 22 de diciembre en una Comisión del Congreso.

Los propios diputados de la ultraderecha se quejaron en durante la votación de que la firma de Vox había sido tachada del listado de partidos que respaldaban la enmienda. Algo que, después, fue criticado duramente por Alianza Verde y por el resto de portavoces de Unidas Podemos.

Desde Unidas Podemos, consideran que el PSOE ha actuado mal en la tramitación de esta ley y ven como una traición que hayan dejado de lado a la mayoría progresista del Congreso para valerse de los votos de PP, Vox, PNV y Cs y sacar adelante una enmienda que, según el propio diputado de Alianza Verde, "desvirtúa el espíritu de la ley para satisfacer a un lobby y a las derechas".



En la carta, López de Uralde pide a Sánchez que haga que su partido rectifique y retire la enmienda antes de que se vote la ley en el Congreso. "Estamos a tiempo de revertir este triste error. Le invito a reflexionar sobre ello para que, en las próximas semanas, podamos celebrar la aprobación en el Pleno de una ley para proteger a todos los animales", dice la misiva a la que ha tenido acceso Público.

"Creo que, como presidente del Gobierno, pero principalmente en este caso como secretario general del Partido Socialista, tiene usted la capacidad y la responsabilidad de que esto sea así. Y por eso le solicito, en nombre de mi

partido, Alianza Verde, que lidere entre los suyos la defensa de los derechos de todos los animales, sin excepciones", prosigue la carta.

"Este gobierno de coalición está consiguiendo avances importantísimos en derechos para las mayorías sociales, en justicia social y económica, y, además, es un referente feminista y también en la lucha contra la crisis climática. No podemos quedarnos a medias en este asunto, porque la ciudadanía nos reclama valentía. Sólo unos pocos, representados en los grupos de derechas y los lobbies en los que se apoyan, y que precisamente son quienes no quieren que salga adelante la ley de bienestar animal, van a estar satisfechos si su partido mantiene esta enmienda que, estoy seguro, usted y una parte importante de los y las socialistas, no comparten", zanja.