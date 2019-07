La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha incluido a la joven paraguaya Romina Celeste Núñez, desaparecida desde la noche de Año Nuevo y que fue presuntamente asesinada por su marido, como víctima mortal de la violencia machista.

Núñez, de 29 años y madre de dos niños, desapareció aquella noche y su marido fue detenido trece días más tarde y este jueves, tras meses de investigación, el Gobierno ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género, el primero que se producía en 2019.

El cónyuge de la joven no denunció su desaparición hasta una semana después, cuando los familiares empezaron a inquietarse al no saber nada de ella. El presunto asesino, sobre el que existían denuncias previas por maltrato, aseguró que él no la mató, que se la encontró muerta al regresar a casa la noche de Año Nuevo, se asustó y se deshizo de su cadáver, primero intentando quemarlo en el jardín de su casa y después arrojando sus restos en diferentes puntos de la costa de Lanzarote.

Días después de la desaparición, se encontraron restos de tejido del pulmón de la víctima en la costa. El agresor se encuentra desde el 13 de enero en prisión provisional con cargos por homicidio y malos tratos.

El asesinato de Romina Celeste Núñez eleva a 30 el número de víctimas mortales de la violencia machista en 2019, año en el que permanece un caso en investigación. Tan sólo el 20% de los casos (seis) el agresor había sido denunciado.

La inclusión de Núñez en la lista de asesinadas por violencia machista eleva a 23 el número de menores huérfanos por estos crímenes en los que va de año y a 254 los menores que han perdido a su madre desde que en 2013 se comenzó a recopilar este dato.

El Gobierno quita de la lista a una mujer muerta en 2012

Romina Celeste es la víctima mortal 1.005 de la violencia machista desde 2003, después de que la Delegación del Gobierno haya comunicado este jueves que saca de sus registros a Antonia G.O., una mujer de 45 años hallada muerta el 8 de octubre de 2012 en Jaén, tras la sentencia absolutoria de su cónyuge en 2014.

En una sentencia fechada el 26 de mayo de 2014, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén absolvió al marido de la víctima, al que la Fiscalía y la acusación popular acusaban de haber asesinado a su mujer, enfermera de profesión en el Complejo Hospitalario de la ciudad. El jurado popular que enjuició el caso lo declaró "no culpable" de dicho delito.

Tras una reunión celebrada el pasado 25 de junio del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha informado de esta decisión de restar de este cómputo oficial a esa mujer "una vez conocida la sentencia absolutoria del cónyuge, dictada por la Audiencia Provincial de Jaén". Si bien, esa resolución judicial es de hace cinco años.

El organismo, dependiente del Ministerio de Igualdad, ya informó el pasado mes de octubre de que estaba revisando este registro oficial de víctimas mortales por violencia de género que se elabora desde el año 2003. Desde entonces, se han incluido en el cómputo como víctimas confirmadas algunas mujeres cuyo crimen permanecía 'en investigación' dentro de esa misma estadística.

Sin embargo, hasta ahora no se había informado de la exclusión de alguna de las mujeres incluidas en esta estadística. La cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 (año en el que comenzó a recopilarse los datos oficialmente) asciende a 1.005.