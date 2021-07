La asociación Mundo en Movimiento, la Fundación San Juan del Castillo-Centro Pueblos Unidos (red SJM) y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, han presentado este miércoles sendos escritos a la Fiscalía de Delitos de Odio, la Fiscalía de Extranjería y el Consejo General del Poder Judicial, en los que denuncian un "aumento de las situaciones de violencia" hacia los internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid.

Las tres entidades, que desarrollan un programa de visitas en el CIE de Aluche, han enviado estos escritos este miércoles por la mañana, y en ellos trasladan su preocupación por las denuncias de "agresiones" así como de "tratos degradantes e inhumanos" en este centro.

Han aumentado las denuncias de las personas internadas por la constante tensión y el clima hostil provocado por la Policía

"Queremos trasladar públicamente nuestra preocupación ante la escalada de violencia en el CIE de Madrid, desde la reactivación de su actividad el pasado mes de octubre. Han aumentado las denuncias de las personas internadas por la constante tensión y el clima hostil provocado por la Policía", ha declarado la abogada y coordinadora del programa de visitas de Pueblos Unidos, Ana Bosch.

Según puntualizan en el escrito, en el último trimestre del año 2020 (en los primeros meses tras la reactivación de la actividad del CIE), hubo tres intentos de suicidio de personas internas y en el relato de todas ellas se hace referencia al "desprecio y la hostilidad del trato policial durante su internamiento". Además, según precisan, solo en el mes de marzo, al menos tres personas denunciaron ante los juzgados de instrucción haber sufrido agresiones policiales.

También denuncian la "rápida expulsión" de las presuntas víctimas y sus testigos a sus países de origen antes de que hayan concluido las investigaciones y la falta de emisión de partes de lesiones por el servicio sanitario.

Investigaciones "inexistentes"

En todo caso, Jorge Del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura y Premio Nacional Derechos Humanos 2019, ha precisado que cuando se denuncian estos delitos "debería haber una investigación judicial seria" pero, ha denunciado que esta investigación es "prácticamente inexistente". "Cuando se consigue presentar una queja ante los tribunales, los juzgados de control o de instrucción apenas hacen una investigación, se limitan a preguntar a los centros de internamiento qué ha pasado, y no se paraliza el proceso de expulsión de la persona", ha señalado.

También ha puesto de manifiesto que hay internos que dicen haber sufrido agresiones pero no se atreven a denunciar "porque temen represalias", y tienen miedo de que puedan "agilizar su proceso de deportación".

Además, la portavoz de CIEs No Madrid y coordinadora del equipo de visitas del CIE de Aluche de Mundo en Movimiento, María Paramés, ha denunciado que "el servicio sanitario del CIE no está respetando el derecho a la protección sanitaria" y que los partes de lesiones "la mayoría de las veces no se acompañan de fotos ni se rellenan preceptivamente".

Por su parte, fuentes policiales han indicado que la Policía, estará a lo que solicite en su momento la Fiscalía, y han precisado que todas las expulsiones de los internos en el CIE se dan "por orden judicial" y no se expulsa "a nadie" sin esta orden.