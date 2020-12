Zaldibar vuelve a pedir verdad y justicia 10 meses después de la tragedia del vertedero

El 6 de cada mes aparece marcado en el calendario de Zaldibar. También en los pueblos colindantes e incluso en Zalla y Markina, algo distantes pero igual de cercanos en el dolor que les atraviesa. Todos ellos se han visto marcados por la tragedia vivida hace 10 meses en el vertedero de Verter Recycling, donde un derrumbe se llevó por delante a dos trabajadores, provocó altos niveles de contaminación ambiental y despertó un océano de dudas sobre esas instalaciones.

El infierno empezó a las cuatro de la tarde. A esa hora de aquel día, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, dos trabajadores del vertedero de Zaldibar, fueron literalmente sepultados por el alud de basura y tierra. Sololuze, que tenía 62 años, había advertido sobre los riesgos del terreno. No le hicieron caso. En agosto pasado, los operarios que trabajan en el escenario del siniestro consiguieron rescatar restos óseos que correspondían con su ADN.

De Beltrán aún no se sabe nada. A mediados de octubre pasado, el Gobierno Vasco informó que el operativo de búsqueda entraba en la "zona caliente", el lugar donde le habían visto por última vez. Las tareas de localización en esa área fueron dadas "casi por concluidas" el pasado 20 de noviembre, sin resultado alguno.

"La gestión de lo ocurrido ha sido tan oscura como la del propio vertedero. No hay nada de claridad y transparencia, a tal punto que hoy no sabemos si sigue o no la búsqueda de Joaquín", afirma a Público Javier Vázquez, portavoz de Ekologistak Martxan. Cuando todo esto recién empezaba, la plataforma Zero Zabor (Basura Cero) de Bizkaia, de la cual forma parte Ekologistak Martxan, denunció que aquello no había sido un accidente. Hoy Vázquez se reafirma en sus dudas sobre distintos aspectos relacionados con esta tragedia.

Las incertidumbres también están presentes entre los integrantes de Zaldibar Argitu, una plataforma creada para pedir que se conozca la verdad sobre lo ocurrido y se haga justicia. "Desde el principio hemos dicho que las responsabilidades, tanto privadas como las públicas, tenían que depurarse. En ese sentido, el Gobierno Vasco tiene un papel fundamental a la hora de investigar internamente", afirma Janire Lazkano, una de las portavoces de Zaldibar Argitu.

Este domingo, coincidiendo con los 10 meses del derrumbe, esa organización ha convocado distintos actos de protesta y recuerdo en Zaldibar –donde habrá una manifestación– y en los cercanos Eibar, Elgeta, Etxebarria o Ermua. También habrá concentraciones en Markina, el municipio guipuzcoano donde vivía Sololuze, o en Zalla, la localidad de Beltrán.

"En recuerdo de Alberto y Joaquín, para exigir que encuentren ya a Joaquín, en defensa de nuestra salud y el medio ambiente, y hasta depurar todas las responsabilidades, seguiremos trabajando", dice la convocatoria lanzada por Zaldibar Argitu de cara a estas movilizaciones.

Durango y Bruselas

Actualmente, la tragedia de Zaldibar tiene dos frentes abiertos. Por un lado, el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango mantiene abierta una causa unificada en la que se investiga lo ocurrido y se busca establecer las posibles responsabilidades de los propietarios del vertedero.

En julio pasado, la jueza a cargo dejó en libertad provisional al dueño de la escombrera, José Ignacio Barinaga, a la administradora única, Arrate Bilbao, y al ingeniero director técnico del vertedero, Juan Etxebarria. Los tres habían sido detenidos el día 21 de ese mes en un procedimiento que la defensa de los acusados tildó de "ilegal". La jueza imputó a los tres por un delito de homicidio imprudente. Ahora están a la espera de juicio.

Mientras tanto, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido la petición formulada por Zaldibar Argitu, Ekologistak Martxan y la asociación Vecinal de San Lorenzo (Ermua) para reclamar una investigación sobre lo ocurrido en el vertedero. Esta solicitud fue apoyada por los europarlamentarios Pernando Barrena (EH Bildu) y Sira Rego (Izquierda Unida). "Europa va a mirar la responsabilidad de la administración", advierte Vázquez. El plazo de la Comisión Europea para analizar este caso caducará el 21 de enero de 2021. Pocas semanas después se cumplirá el primer aniversario de esta tragedia.