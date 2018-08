Este sábado se han cumplido 82 años del asesinato franquista de Federico García Lorca. El tiempo ha ido pasando y sus restos, como los de otros miles de personas, siguen en una fosa desconocida esperando a ser exhumados.

Precisamente por ello, los tuiteros han rendido un pequeño homenaje a su memoria publicando imágenes del poeta junto a algunos de sus versos más celebres. Pero no todo ha sido lo hermoso que se podría desear, ya que siempre hay algún tuitero anacrónico que se empeña en desvirtuar las proclamas de justicia y memoria de una gran parte de la red.

El cantante José Manuel Soto, más conocido por sus comentarios en tuiter que por sus labores artísticas, publicó uno de los tuits más indignantes. Para él a Lorca lo mataron en medio de "esa escabechina de odio irracional que se apoderó de las dos Españas". No obstante, lo peor de todo y lo que más iras ha provocado fue que ensalzase al poeta por el mero hecho de ser "el dramaturgo español más famoso del siglo XX" y despachase a los que buscan hacer justicia a la memoria histórica: "dónde estén sus huesos es lo de menos..."

"Tal día como hoy, hace 82 años, mataron a #FedericoGarciaLorca ,en esa escabechina de odio irracional que se apoderó de las dos Españas. Su obra se estudia hoy en el mundo entero, es el poeta y dramaturgo español más famoso del siglo XX, dónde estén sus huesos es lo de menos...".

Sus palabras levantaron una oleada de críticas y comentarios de indignación. "La derecha que te dice que da lo mismo dónde estén los huesos de #FedericoGarcíaLorca es la misma que te dice que a Franco del Valle de los Caídos no se le puede sacar", escribía la periodista Marina Lobo.

Pues mira, otro cantante ( leonard cohen) dice lo contrario...

"No entiendo como España no ha excavado con sus manos todo el campo de Granada para recuperar el cuerpo de su poeta, no entiendo una nación que no le haya dado un castigo histórico a sus asesinos"

— . (subterranean homesick alien) (@free_ikr) 18 de agosto de 2018