“Cagarse en Dios ofende. Un manto de Falange ya menos”: la reacción en las redes a la ‘decoración’ de la Virgen del Pilar

Este lunes, un día antes del 20-N y en pleno auge de la ultraderecha en nuestro país, la Virgen del Pilar apareció con un manto con los símbolos de Falange, el partido de ideología fascista fundado por José Antonio Primo de Rivera. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, lo denunció en un tuit en el que calificó el suceso como “una vergüenza y una falta muy grave a la sensibilidad y creencias de miles de vecinos y vecinas de esta ciudad que rechazan de pleno el fascismo”.

Desde el Cabildo Metropolitano de Zaragoza han pedido perdón y han asegurado a medios locales que se trata de un error que han achacado a la decisión de “una persona”. Las redes se han tomado la noticia con una mezcla de indignación e ironía:

La virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser falangista y vivir como princesa. ????

Os preocupa las cosas de la falange que ponen a una Virgen en una Iglesia porque no os cuentan las que ponen en discursos de diputados en el Congreso.

♪La Virgen del Pilar diceeee quee no quiere ser francesaaaa que quiereee ser falangista y abrirle a los rojos la cabezaaa♪♪

La virgen del Pilar dice, que no quiere ser francesa, quiere ser militante de un partido de derechas!

???? La Virgen del Pilar diceeee que no quiere ser francesaaaa que quiere ser capitanaaaaaa (inserte aquí su partido fascista preferido)???? pic.twitter.com/TD76xQkU5v

Ahora me diréis que vosotros nunca le habéis colocado "por error" un manto fascista a un moñeco. https://t.co/lCdjvYthFD

Que puta mierda de país donde se permite a la Iglesia hacer apología al franquismo. No va a hacer nada la fiscalía en esto no?? Si le hubieran puesto un lazo amarillo a la virgen la que se hubiera liado. https://t.co/9UKTPzArbV

Si cojo un crucificado y lo visto de G.I. Joe ...no me estaré metiendo en un problema, no? pic.twitter.com/zgZBfPS0db

