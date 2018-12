Este jueves se celebra en toda España el Día de la Constitución

- Papá, ¿Qué es la Constitución? - Un libro que sirve para que los políticos hablen de el y no del tiempo - ¿Lo leen antes de hablar? - No, ellos creen que si lo leen les quitan el cargo

Trabajo hoy y ya no sé si eso también es romper la Constitución.

COMIENZA EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN. ESTO CON FRANCO NO PASABA.

Si sabéis inglés, observad que la palabra constitución contiene la palabra teta. Así concluye nuestra sesión de hoy de señalar hechos que no tienen conexión alguna. Hasta la próxima.

40 años, casi nada

Si no fuisteis a votar la Constitución porque no habíais nacido, ahora no os quejéis.

