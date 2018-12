El asesinato de Laura Luelmo ha desatado una ola de indignación en Twitter, que ha albergado emotivas despedidas a la profesora desaparecida el pasado miércoles en Huelva tras salir a pasear por El Campillo.

Se me acaban de saltar las lágrimas con este RT de #LauraLuelmo en su perfil de TW @L_Luelmo pic.twitter.com/KH3tTb68Dj

@L_Luelmo seguiremos luchando Laura. No te olvidamos DEP #LauraLuelmo pic.twitter.com/qFIwVJAtAi

Descanse en paz @L_Luelmo y mis sinceras condolencias a familiares y amigos. Las palabras no encuentran significado ante tanta barbarie.

Si mañana me toca a mi

Si mañana no vuelvo..

Eran las 4 de la tarde y había salido a correr. No regresó. Ahora no podréis culpar ni al acohol, ni salir a una hora concreta, ni la ropa que llevaba. Rabia y asco. #TodasSomosLaura

Eres joven, has encontrado trabajo y acabas de cambiar de ciudad. Sales “tranquilamente” a correr hasta que alguien se ve con el derecho a decidir sobre tu cuerpo y tu vida. Hoy ha sido Laura y mañana podemos ser tú o yo. ¿Hasta cuándo? #TodasSomosLaura ????????

Laura Luelmo hizo RT de estas palabras.

Ella no ha muerto por salir a correr sola. La han asesinado.

No me puede dar más asco esta situación. BASTA YA.#TodassomosLaura #niunamenos pic.twitter.com/QiyTye6hCU

— Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 17 de diciembre de 2018