¡Extra! ¡Extra!: la prensa informa de cómo sufre la reina Letizia “la cuesta de enero” al tener que repetir vestido

Llega enero y con él la sufrida cuesta económica para las familias. Este año además, otra vez con subida de la luz a la vez que llega el frío. Muchas familias pasan apuros, pero hay quien ha pensado en una en concreto: la Familia Real. Sí, hay familias a las que han afectado los recortes, o en las que viven varias personas con la pensión de un jubilado. E incluso algunas que han sido desahuciadas de sus hogares. Pero ¿Y los reyes? Los reyes también sufren. ¿Nadie va a pensar en los reyes? Pues sí.

El diario El Español, ha lanzado esta noticia imprescindible: “Letizia, en plena cuesta de enero: recicla un vestido rojo”.

Si hace un par de días este medio hacía llorar a los tuiteros tras informar de que el monarca Felipe VI no podría entrar con su Audi "al Madrid Central de Carmena", ahora nos trae una nueva tragedia. El texto informa de que este jueves la reina Letizia ha acudido a un acto y ha utilizado un vestido que ya había usado antes. Y compara este hecho con lo que pasan las españolas con la cuesta de enero: “Puede que, como muchas españolas, la esposa de Felipe VI esté en plena cuesta de enero y haya decidido no gastar, por lo que estamos sacando del armario pequeñas joyas de estilo”, detalla. De hecho no es el único medio que ha informado así de este asunto.

Un hit periodístico para poner en la vitrina junto a otros como: el sacrificio de la reina Letizia (por ir a un partido de baloncesto en vacaciones), o el ya famoso “Letizia sorprende” que siempre vuelve.

En las redes la noticia ha cantado, y ya hay algunos que han pedido un Pulitzer para este reportaje y otros que han considerado, tras ver esto, que vivimos en “la edad de oro del periodismo”:

