Pablo Casado, presidente del PP, se sometió el domingo a las preguntas de Ana Pastor en el programa El objetivo en La Sexta. En ese espacio es habitual que tras responder a la periodista el invitado tenga que responder también al público en el plató, todo un trance para no pocos de los invitados. Casado no fue una excepción: no se le veía cómodo respondiendo a las preguntas de los ciudadanos, gente de la calle. El líder del PP iba saliendo del paso como podía hasta que llegó una pregunta que le descolocó un poco.

Fue Manuel Oropesa, un parado de 42 años de un pueblo de Sevilla el que preguntó a Pablo Casado si "alguna vez ha buscado trabajo". Un segundo de silencio y sobre todo la cara —que dicen que es el espejo del alma— de Casado revelaron que la pregunta no era de las agradables. "Sí que he estado buscando, pero en tu situación no me he encontrado y me imagino que tiene que ser terrible y ahora que tengo niños pues más aún. Por eso, a mí lo que más me obsesiona es el tema del empleo", dijo Casado antes de adoptar un discurso más político: "Lo que nos tenéis que exigir los que no tenéis trabajo a los políticos no es que creemos empleo nosotros, sino que creemos las condiciones en España para que autónomos y empresarios contraten a más gente".

Casado también aprovechó la circunstancia para presumir de la creación de empleo bajo los Gobiernos de Aznar y Rajoy, algo a lo que el parado sevillano contraatacó con otra pregunta incómoda: "¿Trabajaría por 600 euros?". La respuesta de Casado fue evasiva y muy política: "Ahora mismo no porque el salario mínimo que nosotros dejamos acordado era de 850 euros de aquí al 2020. Nosotros hemos revalorizado el salario mínimo".