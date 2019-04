Tras la polémica desatada después de que Movistar+ retirara un monólogo de La Resistencia que incluía chistes sobre ETA y Ortega Lara, el humor sigue abriéndose paso. La semana pasada la plataforma televisiva eliminó la parte del soliloquio humorístico del cómico Iggy Rubín alegando que sus bromas no se ajustan a sus “principios editoriales”. Durante el fin de semana, el presentador del espacio, David Broncano, aclaró la polémica en su cuenta de Twitter, provocando más reacciones de crítica en un sentido y en otro.

Este lunes, al principio del programa retomó el asunto y lo hizo con más humor. “Este fin de semana ha habido… uff…”, comenzó provocando la risa del público.

Posteriormente enumeró toda la gente que se ha enfadado con el episodio: “Ha habido gente que se ha enfadado por los chistes que hicimos. Gente que se ha enfadado porque no nos habíamos leído la Constitución. Gente que se ha enfadado porque no hemos defendido esos chistes. Gente que se ha enfadado porque no hemos dado explicaciones. Gente que se ha enfadado porque no las hemos dado bien. Gente que se ha enfadado por tuits que hemos puesto que ya no tenían nada que ver…"

Broncano concluyó asegurando que “una vez que se ha enfadado todo el mundo hoy me da pena que alguien se vaya de aquí contento”. “Si el programa acaba y os habéis reído igual bajo y os meo en la cara”. Y añadió: “Vamos a seguir haciendo chistes que es lo que se nos da bien de verdad”, asegura.

El vídeo con la reflexión ha sido compartido en la cuenta de Twitter del programa y ha vuelto a tener un torrente de reacciones, críticas y más chistes:

Los límites del humor son tus jefes. — jalopenyo (@jalopenyo) 9 de abril de 2019

Sois los más grandes y punto!! Que se jodan los indignaditos — Yorch 33 (@Yorch__33) 8 de abril de 2019

Mira que te sigo desde hace mucho y me gusta lo que haces, pero esto es patético. Puedo aceptar que Movistar manda y vosotros tragáis y calláis, pero es lamentable que juegues la carta de la equidistancia entre los que defienden la libertad de expresión y los que la atacan. — onanistadigital (@ManuelVzquezCaa) 9 de abril de 2019

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIEMPRE TUVO UN LÍMITE, ESE LÍMITE SIEMPRE LO DECIDIÓ LA ÉLITE!!! — Juan Carlos Carranza (@juankicarranza) 9 de abril de 2019

Sois un lol. Con mucha pasta, supongo, pero un lol. — MhC (@michelomostoles) 8 de abril de 2019

Mear en la cara no ofende tampoco a los de movistar? — Milo Rambaldi (@MiloRambaldi_) 9 de abril de 2019