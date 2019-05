Esta semana conocimos el terrible caso del suicidio de una mujer después de que sus compañeros de trabajo, en la fábrica Pegaso-Iveco de Madrid, difundieran de forma masiva un vídeo sexual privado.

A la indignación por el acoso y la indefensión que sufrió la víctima se ha unido la repulsa por las palabras del torero Fran Rivera sobre el caso. El matador de toros, invitado al programa Espejo Público de Antena 3, aseguró que “no es de hombre hacer viral un vídeo así, pero los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”.

Las palabras, que disculpan de algún modo a quienes lo difundieron, han tenido una contundente respuesta en las redes. Bajo diferentes hashtags, como #Yonoloharía, #Yonoloenseñaría o #NoEnMiNombre, los hombres están respondiendo a Fran Rivera que no, que no es cierto lo que dice con cientos de respuestas: “No, Fran Rivera, jamás compartiría un vídeo sexual de una mujer”; “Fran Rivera no me incluyas en tu argumentario por favor”; “Este hombre no me representa en absoluto”.

No, Fran Rivera, jamás compartiría un vídeo sexual de una mujer.

Y sí, soy un hombre; pero no tengo nada que ver con hombres como tú. #Yonoloharía #Yonoloenseñaría #Yono — Javier Durán (@tortondo) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera no me incluyas en tu argumentario por favor. Gracias. #yonoloharía — Raúl Pérez (@raulperez_76) 29 de mayo de 2019

La frase correcta sería: Los hombres como Fran Rivera son incapaces de tener un vídeo así y no enseñarlo. — gerardo tecé (@gerardotc) 29 de mayo de 2019

Este hombre no me representa en absoluto https://t.co/1Ob5ufcg0G — Guillermo Rodríguez (@guirodi) 29 de mayo de 2019

Por supuesto que #yonoloharía y el problema es que normaliza ese comportamiento. Como siempre, justificando los comportamientos machistas, porque “el hombre es así”. pic.twitter.com/vUvCLKpfZ5 — Manuel Souto (@manolosouto) 29 de mayo de 2019

Tener que decir #yonoloharía ya dice mucho de la sociedad en la que vivimos — Xavi (@xavi_941) 29 de mayo de 2019

Los hombres que aman a las mujeres hablan como Francino #yonoloharia https://t.co/k64ckclHPS — Paula Borja (@pau_borja) 29 de mayo de 2019

Cuando estaba estudiando la carrera, circuló por la facultad un vídeo (de tantos) de dos personas follando en el campus en una fiesta. Cuando le llegó a un compañero nos invitó a verlo pero yo me negué. #yonoloharia — Capsicum chinense ????️‍???????? (@IronicCuriosity) 29 de mayo de 2019

#yonoloharía hay dos tipos de personas y de hombres: los irrespetuosos machirulos bocachanclas y los tíos que tratamos a las mujeres como lo que son: nuestras madres, hermanas y compañeras de vida. — Andreu Romaní (@AndreuRomani) 29 de mayo de 2019

#yonoloharia no lo he hecho, y no considero hombre a el que lo haga. Lo siento Fran, podría ser tu madre, tu mujer o tu hija. — ElectroLatino (@ElectroLatino8) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera cree que todos somos tan cavernícolas como él que se gana la vida tortutando y asesinando animales. Por supuesto que él lo difundiría, muerto de la risa además. Pero un hombre de verdad no hace ese daño a nadie. #yonoloharia — Félix Perroflauta (@theflutedog) 29 de mayo de 2019

Un torero ha dicho una barbaridad. Chorprecha. #yonoloharia — Cósmica del morir (@cosmiquita) 29 de mayo de 2019

Una mujer se suicida después de hacerse viral un vídeo donde practicaba sexo.

Fran Rivera, torero y macho, ha opinado que “los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”.

Compartir en las redes la pornovenganza puede matar, Fran Rivera lo haría.#yonoloharia — JCCruz (@JC_C_A) 29 de mayo de 2019

He abandonado grupos de WhatsApp y me he quejado en ellos de actitudes machistas que no me gustaban. No vale solo con no hacerlo, hay que plantarle cara a los que lo hacen. No participar de ello, que se queden solos, que sientan vergüenza. #yonoloharía — Raúl Morán Ortega (@raumoror) 29 de mayo de 2019

Joder, estoy flipando. Pues claro que soy hombre y que #yonoloharia — Natxo López (@Natxolopez) 29 de mayo de 2019

Si hay algo positivo de las palabras de Fran Rivera (por buscar algo que no dé ganas de vomitar), son todos los testimonios de hombres en el #yonoloharía. Como le leía a @raumoror: "No vale solo con no hacerlo, hay que plantarle cara a los que lo hacen". Gracias por significaros — Lorena Fernández (@loretahur) 29 de mayo de 2019

El siguiente paso a #YoNoLoHaría es comprometeros a no permitir que ninguno de los hombres que tenéis a vuestro alrededor lo siga haciendo. Eso es mucho más complejo y laborioso que escribir o leer un tuit, implica un currazo cotidiano y es lo que esperamos de un aliado. — ???? (@teclista) 29 de mayo de 2019