¡Buenos días!

Cuando te quedas dormido y llegas tarde al trabajo. pic.twitter.com/mrRGK3Sfpe — SR.VEGETAL (@mejorchef) 12 de junio de 2019

¡¡ARRIBA, ESPAÑA QUE MADRUGA!!

Venga que estas horas, PP, Ciudadanos y VOX llevan toda la noche negociando si volvéis a 1980, 1960 o 1940 en las comunidades donde puedan gobernar juntos, y vosotros todavía en la cama. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 12 de junio de 2019

Poco a poco las cartas se van poniendo sobre la mesa. Los ultraderechistas xenófobos y machistas de Vox anuncian un acuerdo con el PP para entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ya están aquí...

Vox llega a Madrid pic.twitter.com/lm5aHiYtXK — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 12 de junio de 2019

Ya veréis cuando Girauta se levante mañana... pic.twitter.com/UrND1ew5cG — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 11 de junio de 2019

Ojalá Monasterio como consejera de educación para que quite Zoofilia y fetichismo con los pies como asignaturas de primaria. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 12 de junio de 2019

- Bendito sea el fruto.

- Y el señor permita que madure. pic.twitter.com/Ot8y7aXUdZ — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 11 de junio de 2019

Tras el batacazo de las generales, en el PP dijeron que VOX era extremaderecha. Hoy dan por hecho el pacto con ellos. Sin manías. — Jordi Évole (@jordievole) 26 de mayo de 2019

El pacto será posible gracias a Ciudadanos, claro.

Alguien se imagina a Afolfo Suárez , a la UCD , pactando con Blas Piñar? Es lo que está haciendo Albert Rivera con VOX? Que no engañen mas a la gente que les ha votado de buena fe, pensando que iban a regenerar la politica. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) 11 de junio de 2019

“Y había gente que defendía que Ciudadanos era de centro” pic.twitter.com/DfboYkLbEP — Marina Lobo (@marinaLobL) 11 de junio de 2019

ÚLTIMA HORA: Ciudadanos no permitirá que VOX entre en los gobiernos a no ser que después del martes sea miércoles. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 11 de junio de 2019

¡LA PORTADA! Ciudadanos y VOX por fin se dan el lote. pic.twitter.com/3Z35Wf4Hw1 — El Jueves (@eljueves) 11 de junio de 2019

Bueno, al menos ahora muchos votantes de Ciudadanos se darán cuenta de cómo es de verdad el partido al que han votado. Jaja. Es broma. Lo sabían desde el principio. — Otis B. Driftwood (@obdriftwood) 11 de junio de 2019

????????No pactamos con la ultraderecha

????????No pactamos con la ultraderecha

????????No pactamos con la ultraderecha

????????No pactamos con la ultraderecha

????????No pactamos con la ultraderecha

????????Os damos lo que sea con tal que pos apoyéis la investidura. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 11 de junio de 2019

El cambio sensato

Cs decidirá si la capital de España será gobernada por la jueza que luchó por la democracia y redujo la deuda o por quienes crearon la deuda y la extrema derecha que atentó contra el despacho de esa jueza Spoiler: A Rivera le da igual, sólo ve españoles, así que la juezajajajaja — gerardo tecé (@gerardotc) 12 de junio de 2019

¿PERO QUÉ CAMBIO ES QUE SIGAN LOS MISMOS, SEÑORA? https://t.co/ssO6YkDUc5 — Quique Peinado (@quiquepeinado) 12 de junio de 2019

Y mientras se confirma el pacto, Rivera sigue negando el pacto

1. Cs no se sentará con VOX.

2. Cs se sienta con VOX pero no negociará.

3. Cs asegura que, según lo negociado, VOX no entrará en el Gob. Madrid.

4. VOX anuncia que entrará en el Gob. Madrid con cargos intermedios.

5. Cs pone una condición a VOX: que sólo ocupe cargos intermedios. pic.twitter.com/kqaaMl68xU — gerardo tecé (@gerardotc) 12 de junio de 2019

VOX sube impuestos a quienes cobran el salario mínimo y Ciudadanos los baja a quienes cobran más de 130.000 euros al año.

¿Cómo habrán conseguido llegar a un acuerdo? — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 11 de junio de 2019

Albert Rivera sale de su reunión secreta con Vox con una esvástica de papel colgada en la espalda https://t.co/atXifZzld0 pic.twitter.com/yCE6zk0LNd — El Mundo Today (@elmundotoday) 10 de junio de 2019

No se invadió Irak, no se rescató a la banca, no hay presos políticos, Casado estudió en Harvard, no se habla castellano en Catalunya, la policía no pateó a nadie el 1O, el rey se jubila y no trabajará más, en Catalunya hubo un golpe de estado violento y C’s no negocia con VOX. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 11 de junio de 2019

–QUESCÁNDALO. ¿CÓMO VOY A PACTAR YO CON EL FILOFASCISMO?

–Tenga señor Rivera, la lista de cargos intermedios de Vox. pic.twitter.com/Az8432Nigh — George Kaplan (@GeorgeKplan) 12 de junio de 2019

Por otro lado, ya empezamos a ver las 'buenas' cosas que nos va a traer esta gente

Ya se nota la mano de Ciudadanos y sus socios: Ayer era TT Primo de Rivera y hoy Blas Piñar. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 12 de junio de 2019

Ayer ya dejaron claro qué son en un acto muy simbólico: quitaron de su nuevo despacho un cuadro que ponía “todos son iguales ante la ley” para poner otro del rey.

Quitar una foto de Todos iguales ante la ley por una de un señor al que nadie ha elegido. No hay forma de definir mejor la posición de Vox sobre la democracia https://t.co/ifOq73aDj9 — El Imbécil (@Imbecilismo) 12 de junio de 2019

«Iguales ante la ley« es bolivariano, pon mejor a un inimputable. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 11 de junio de 2019

Tenemos imágenes

Además han empezado a cargar contra los gays. Ya han amenazado con eliminar la fiesta del Orgullo: "Habrá que ver si seguimos permitiendo que lo organicen”, ha dicho Espinosa de los Monteros.

V0X ha llegado para cargarse la democracia desde dentro con el beneplácito de @ciudadanos y @populares

Y el que no quiera verlo es que además de ciego le falta más de un verano. pic.twitter.com/DbMF0SiIxv — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) 11 de junio de 2019

¡Claro hombre! ¡Ya está bien de chantajes! ¡Que el Orgullo Gay lo organicen los militares! ¡Como Dios manda! pic.twitter.com/cVt9I68osg — ZASCA (@ZASC4) 11 de junio de 2019

Y también se mean en las mujeres: se han apartado en el minuto de silencio por el asesinato de Beatriz, la mujer víctima 999 de la violencia machista

Si algún día las mujeres maltratadas hacen una manifestación, seguro que estos y sus socios se hacen los sorprendidos cuando no los inviten. pic.twitter.com/2N11HQ8y87 — Roboz (@LI3PeO) 12 de junio de 2019

En Ciudadanos ahora, tras tirar la piedra, esconden la mano

Albert Rivera explicando los pactos de Ciudadanos con V????x pic.twitter.com/6Id0LMI9el — AsilVestraOಠ (@Asil_Vestra0) 11 de junio de 2019

De centristas liberales a socios de la ultraderecha. Lo de Ciudadanos sí que es un rebranding y no lo de Correos. — Álvaro Lario (@AlvaroLario) 11 de junio de 2019

Y mientras, están indignados porque resulta que los de la marcha gay no les invitan

Tras llegar a un acuerdo con el Ku Klus Klan para gobernar en Alabama, Citizens se queja de que no le invitan a participar en una marcha contra el racismo. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 12 de junio de 2019

¿Será posible?

Encuentra a Ciudadanos en la mani LGTBI. pic.twitter.com/2EIwxqPojJ — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 12 de junio de 2019

Un aplauso también a los gays del PP, a los que les concedemos desde aquí el premio ‘Negro Nazi 2019’. ¡Felicidades!

VOX, a través de Espinosa de los Monteros ya ha anunciado que lo mismo prohíbe las fiestas del Orgullo en Madrid.

Enhorabuena Iñaki por pactar con los que os quieren dar a todos.https://t.co/p6iwOK5c86 https://t.co/IeutRM3az8 — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 12 de junio de 2019

Genial todo. De vuelta al siglo pasado...

¿Es este el mundo que queremos dejarle a los drones? — Eva Padawantazo ???? (@Eva_Zeta) 12 de junio de 2019

¿Es este el mundo que queremos dejarle a los fachas? — Lizardo Bizarro (@lizardobizarro) 12 de junio de 2019



