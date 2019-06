Los memes más tronchantes de la foto de Cristiano Ronaldo de vacaciones con su familia en la que no sale su familia

El condenado por fraude fiscal y jugador de fútbol Cristiano Ronaldo está de vacaciones junto a su familia. En sus redes sociales está compartiendo fotos de su lujoso retiro estival a bordo de yates y helicópteros y sumergido en jacuzzis.

Una de esas fotos ha llamado poderosamente la atención de los tuiteros por lo que dice de la personalidad del exmadridista. En el texto de su mensaje dice: “Vacaciones con mi familia en la Riviera Francesa. Disfrutad las vistas”. En la imagen, Cristiano Ronaldo y… ningún miembro de su familia (si excluimos sus abdominales).

Holidays with my family in France Riviera

Enjoy the views ????❤️????????☀️⛴ pic.twitter.com/FyAuxWAe1y — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 23 de junio de 2019

Los tuiteros han decidido que el futbolista portugués está muy sólo en su foto y han decidido ponerle compañía:

nice family picture mate pic.twitter.com/JYdgkntAkz — Lazy Horse (@trickapro) 24 de junio de 2019

*** Considera su familia a sus abdominales. https://t.co/NY1obxkmNX — Don Chalecos© (@donchalecos) 24 de junio de 2019

♬♩The Love Boat promises

something for everyone ♬♩ pic.twitter.com/AU1WXnsdL8 — El_TylerDurden ???? (@El_TylerDurden) 24 de junio de 2019